Khloe Kardashian a fait tourner la tête de sa communauté en s’affichant avec une robe très affriolante

Alerte à la bombe ! Khloe Kardashian a encore frappé. Via ses réseaux sociaux, la star a pris la pose avec une robe ultra sexy qui lui allait à ravir.

Comme vous pouvez le voir, Khloe Kardashian a pris la pose avec une robe pailletée qui lui va à ravir ! Face caméra, la jeune femme pose avec sa fille True qui arbore, elle aussi, tenue ultra branchée.

Pour parfaire son look, la tante de North a misé sur un make up et une coiffure ultra glamours. Encore un sans faute pour la star. On adore ! «Moi et mon âme sœur», a ainsi légendé la femme d’affaires sous sa publication. En tout cas en seulement quelques heures, son post a obtenu de 2 millions de likes !

«Tellement belle», «The Queen», «J’adore ton cliché. Le duo de choc», peut-on ainsi lire sou sa photo. Mais aussi : «Cette coiffure te va trop bien. Un peu du même style qu’Ariana Grande».

Nul doute que tous ces compliments ont ravi la principale concernée. Comme ses autres sœurs, les internautes adorent suivre le quotidien de Khloe Kardashian via ses réseaux sociaux.

En véritable pro du marketing, Khloe Kardashian continue de gérer d’une main de maître sa marque «Good American». En parallèle à tout cela, elle fait aussi de multiples partenariats avec les plus grands labels.

Bien que l’influenceuse soit focus sur son business, sa priorité reste avant tout sa vie de famille. Et il se murmure depuis plusieurs semaines qu’elle souhaiterait agrandir sa petite tribu. Affaire à suivre !