Khloé Kardashian a admis que la crise sanitaire a ralenti ses plans de devenir maman pour la deuxième fois

Khloé Kardashian a admis que la pandémie du coronavirus a mis un frein à son désir de devenir maman pour la seconde fois.

Au cours d’un extrait de l’émission «Lady Parts», la star de télé-réalité et sa soeur Kourtney ont discuté de leur famille et de leurs bambins avec l’actrice Sarah Hyland, une conversation durant laquelle Khloé a confirmé qu’elle voulait donner un petit frère ou une petite soeur à sa fille True, ajoutant que Tristan Thompson et elle avaient déjà commencé à congeler des embryons dans ce but.

«Nous avons réalisé que mes ovules n’étaient pas suffisamment forts pour être congelés. Ils doivent être mélangés avec du sperme pour que ça donne des embryons. Donc du coup j’ai fait des embryons. Et après vous savez, avec Covid, ce processus est encore plus difficile. On dit bien ‘Si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui vos objectifs.’ Et Dieu a dit ‘Non, non, tu ne peux pas faire des plans pareils.»

La star a poursuivi : «Mon objectif était d’avoir des enfants qui auraient presque le même âge. Mais avec Covid, ce plan a été retardé. Je veux absolument plus d’enfants. J’ai tellement de frères et soeurs. Je pense que c’est une telle bénédiction, surtout de nos jours, d’avoir un frère ou une soeur avec qui vous pouvez être ami toute votre vie.»

Et bien que Khloé soit de nouveau en couple avec Tristan Thompson après leur rupture très médiatisée en 2019, la star est encore réticente à l’idée d’afficher leur amour au grand jour.

Durant un récent épisode de l’Incroyable Famille Kardashian, Kim Kardashian a effectivement confié que sa soeur avait clairement peur de ce que les gens penseraient si elle s’affichait de nouveau au bras de Tristan.

«Je ne pense même pas que ça dépend d’elle et de ce que vous avez traversé» a-t-elle déclaré à Tristan. «Je pense que c’est à cause de ce que les gens pensent. Je pense que tout va bien à ses yeux, sinon elle ne passerait pas tant de temps avec toi.»