Kendall Jenner porte la même robe que Selena Gomez pour la célébration de Pâques à Palm Springs

Kendall et Kylie Jenner ont partagé des photos et des vidéos élégantes et souriantes accrocheuses sur leurs pages Instagram et ont reçu de nombreux compliments.

Kendall Jenner, 25 ans, et Kylie Jenner, 23 ans, sont prêtes pour Pâques dans leurs derniers posts Instagram! Les frères et sœurs qui se ressemblent ont célébré les vacances en portant des robes pastel tout en passant du temps à Palm Springs, en Californie, et ont posé dans de magnifiques clichés extérieurs et intérieurs.

Kendall Jenner a choisi une longue robe Rodarte à fleurs rose avec des manches à volants et des bottes marron tandis que Kylie a enfilé une robe sans manches violet clair. Le mannequin portait également des lunettes de soleil alors qu’elle gambadait dans un champ herbeux et posait même avec un poulet sur une photo.

Elle a légendé correctement ses photos avec un emoji de poulet. Kylie Jenner, quant à elle, a posté des clips vidéo d’elle posant à l’intérieur alors qu’elle se tenait devant un rideau blanc. Elle portait un collier et des boucles d’oreilles et sous-titrait le message avec «dimanche» et «joyeuses Pâques».

Une fois que Kylie et Kendall Jenner ont publié leurs photos et vidéos, leurs abonnés ont partagé de nombreuses réponses pleines de compliments. «J’adore ta robe», a écrit un adepte tandis qu’un autre les appelait «belles femmes».

Un troisième pensait que la robe de Kylie était «si jolie» tandis qu’un quatrième mentionnait que la robe de Kendall Jenner était la même que celle que Selena Gomez portait dans sa vidéo pour sa chanson «De Una Vez». Qu’en penses-tu?