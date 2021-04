Kendall Jenner : comment elle peut se protéger après une effrayante invasion de domicile

Kendall Jenner a eu une effraction terrifiante à son domicile de Los Angeles le 28 mars et une gestion des menaces, mais un expert en sécurité explique comment elle peut se protéger en faisant cela.

Kendall Jenner, 25 ans, était à la maison lorsqu’un homme de 27 ans, Shaquan King, aurait pénétré par effraction dans sa résidence de Los Angeles le 28 mars et aurait commencé à frapper aux fenêtres et aurait même enlevé ses vêtements pour faire un plongeon dans sa piscine.

Bien qu’elle ait pris une ordonnance d’interdiction après avoir été placé en détention et finalement libéré en raison des protocoles COVID six heures plus tard, un expert en sécurité nous explique comment elle peut se protéger davantage de quelque chose de similaire qui se reproduise.

Tout est question de sécurité

Spencer Coursen, un expert en gestion des menaces, en sécurité et auteur du prochain livre The Safety Trap, a déclaré que cela commence par un «sens sain de scepticisme» lors du choix du type de sécurité qu’elle obtient.

«Elle devrait utiliser un sens sain de scepticisme et une dose modérée de vigilance», a-t-il déclaré à HollywoodLife. «Il peut être très facile pour quelqu’un qui engage la sécurité pour assurer sa sécurité de tomber dans un faux sentiment de sécurité parce que la responsabilité de la sécurité a été déléguée à quelqu’un d’autre. Ce que j’encourage toujours mes clients à se demander, c’est comment suis-je protégé.»

«Je lui recommanderais de poser des questions», a-t-il poursuivi. «Passez en revue l’étendue du service et découvrez si ce que l’équipe de sécurité est chargée de fournir correspond à ses attentes. Plus elle participe à la façon dont elle est protégée, plus elle sera en sécurité. Ce qu’elle mesure, ils le rencontreront.»

Spencer, qui est également le fondateur de Coursen Security Group et un ancien agent spécial de surveillance au FMI, qui a protégé la sœur de Kendall Jenner, Kim Kardashian, 40 ans, dans le passé, a expliqué que cette approche de sécurité est également celle que les membres de sa célèbre famille devraient prendre car ils sont également à risque.

«Toutes les personnalités publiques doivent se vérifier avec honnêteté sur les risques auxquels elles sont le plus susceptibles de faire face, puis utiliser des garanties pratiques pour empêcher que ces risques ne deviennent jamais une réalité», a-t-il déclaré.

Spencer a également expliqué comment l ‘homme qui avait pénétré par effraction dans la résidence de Kendall Jenner avait pu le faire même si elle était en sécurité. «Je pense qu’il est très important de comprendre que la sécurité est un terme très générique», a-t-il souligné.

Dire que quelqu’un a la sécurité, c’est comme dire que quelqu’un a une voiture. Ils ont une voiture? Génial. Cette voiture est-elle une Honda ou est-ce une Mercedes de classe S? Les deux sont des voitures, mais ce que le premier est en mesure de fournir au propriétaire est très différent du second.

«Le prix est également différent», a-t-il poursuivi. «Les fournisseurs de sécurité se situent dans la même gamme de disparités. Il y a une différence significative dans le niveau de sécurité fourni au président par les services secrets vs. le niveau de sécurité assuré par le videur du bar portant une chemise de sécurité.

Les services secrets, par exemple, mettent l’accent sur la prévention. Les videurs dans les bars mettent l’accent sur la réaction. Deux faces d’une pièce très différente. Et comme je l’ai déjà dit, l’attente est une chose. L’étendue du service en est une autre.»

Spence a conclu son point de vue sur l’ incident de Kendall Jenner en décrivant les différences entre «intrusion criminelle» et «harcèlement criminel». «L’intrusion criminelle [consiste] à entrer ou à rester dans un endroit en sachant qu’une personne s’y trouve sans licence ni privilège.»

«Exemple – L’homme nage nu dans sa piscine», dit-il. «Le harcèlement criminel [vise] à causer du tort ou la peur du tort par des communications répétées et non désirées par le biais d’appels téléphoniques, de courriers électroniques, de courriels ou de sites de médias sociaux.»

Le cadeau de Kendall Jenner

Peu de temps après que l’homme aurait pénétré par effraction dans la maison de Kendall, le LAPD a confirmé qu’un homme de 27 ans avait été accusé d’intrusion le 28 mars à 2 heures du matin, mais n’a pas pu confirmer que le propriétaire était Kendall Jenner.

Il a été rapporté plus tard que le présumé intrus avait été arrêté de nouveau au domicile de la sœur de Kendall, Kylie Jenner, après avoir été libéré, où il avait été placé en raison de l’incident de Kendall.

