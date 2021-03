Kelly Vedovelli : sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle s’est emportée contre Pierre Ménès

Kelly Vedovelli n’a pas manqué de réagir à l’affaire Pierre Ménès sur le plateau de Touche pas à mon poste. Elle l’a qualifié de «charo».

Sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP), Kelly Vedovelli s’est emportée contre Pierre Ménès. Et la chroniqueuse n’a pas mâché ses mots !

L’affaire Pierre Ménès agite la sphère médiatique depuis quelques jours. Ce, depuis la diffusion du documentaire consacré aux violences sexistes envers les femmes dans le milieu du journalisme sportif Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste.

En cause, la chaîne Canal + a supprimé un extrait dans lequel la réalisatrice Marie Portolano confronte le consultant. En effet, elle lui rappelle un moment où il lui a soulevé la jupe devant des collègues.

Alors, des internautes, très en colère, se sont empressés de retrouver des archives visuelles pour les partager sur Twitter. Ainsi, on peut le voir embrasser de force d’autres consœurs, comme Isabelle Moreau.

Une scène qui s’est déroulée sur le plateau du Canal Football Club. Mais aussi Francesca Antoniotti dans Touche pas à mon sport, lors d’un passage en 2016.

Donc, Cyril Hanouna a invité le principal intéressé dans l’émission Touche pas à mon poste ce lundi 22 mars. Pierre Ménès a d’abord présenté ses excuses, avant de se défendre !

«J’en suis désolé. Mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont. J’ai été embauché parce que je suis un personnage«, a-t-il en effet déclaré, en s’adressant à Marie Portolano. Alors, il n’en fallait pas plus pour énerver Kelly Vedovelli !

Alors que Kelly Vedovelli l’apprécie beaucoup, la jolie brune n’a pas mâché ses mots. D’après elle, ses actes et son discours sont inexcusables !

En effet, Kelly Vedovelli ne parvient pas du tout à défendre Pierre Ménès. Alors, c’est devant les caméras de C8 que la jeune femme a fait part de sa colère.

«Je comprends toutes les personnes qui peuvent avoir un souci avec son discours parce que moi j’ai eu un problème avec son discours», a-t-elle d’abord assuré.

Puis elle a ajouté : «Son discours, pour moi, il était odieux, il n’était pas bon du tout. Ce n’est pas une bonne mentalité d’avoir ce genre de propos.»

«À un moment donné, quand tu as blessé des personnes, quand tu as fait du mal à certaines femmes, tu ne parles pas de toi mais tu parles seulement d’elles. Et tu dis : ‘Bah voilà, j’ai été un gros naze’, voilà ce que j’aurais voulu entendre.»