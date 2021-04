Kelly Vedovelli : la jeune femme montre ses talents de danseuse sur Instagram !

Pour le plus grand bonheur de ses milliers de fans, Kelly Vedovelli vient de partager une toute nouvelle vidéo dans sa story Instagram. La star des réseaux sociaux danse avec beaucoup d’énergie et amuse alors la galerie.

Lundi 5 avril 2021, Kelly Vedovelli a donc partagé une toute nouvelle vidéo inédite dans sa story Instagram. Et ses milliers de fans s’en réjouissent ! Ils suivent ainsi les folles aventures de leur idole en masse, en quête de nouvelles pépites. Et pour le coup, il y en a un sacré paquet tous les jours.

Dans la fameuse vidéo partagée par la très célèbre chroniqueuse de l’émission TPMP, on la voit donc effectuée une chorégraphie pour le moins particulière. Elle balance ainsi les bras de gauche à droite, sur le rythme de la musique. Enfin… Presque ! On ne peut pas vraiment dire qu’elle a ça dans le sang.

D’ailleurs, ses amis ne prennent même pas la peine d’admirer ses talents de danseuse. Ils l’ignorent complètement ! «Pourquoi personne ne me calcule ?» déclare-t-elle avec un smiley qui rigole. Mais rien ne semble pouvoir arrêter Kelly Vedovelli. La jeune femme de 31 ans n’a pas besoin des acclamations de ses amis. Elle s’amuse très bien toute seule !

Très active sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli alimente chaque jour ses différents comptes de contenu exclusif. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer. Entre les sublimes photos de ses shootings, les conseils mode et beauté, les coulisses des émissions et les annonces inédites. Il y a de quoi faire.

Ainsi, ses très nombreux fans l’admirent et n’hésitent donc pas à lui faire savoir. Ils la suivent par milliers sur ses différentes plateformes. La très célèbre chroniqueuse de TPMP cumule ainsi près de 700 000 abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Oui, vous avez bel et bien entendu.

Elle apparaît alors comme l’une des blogueuses françaises les plus populaires, influentes et inspirantes du moment. Rien ne semble pouvoir l’arrêter ! Il faut aussi dire qu’elle passe une bonne partie de son temps à surfer sur le fameux réseau social. De quoi faire le bonheur de son très large public.

Ce dernier se réjouit d’ailleurs de pouvoir l’admirer en train de danser. Amusés par cette drôle de séquence, les internautes ont alors une fois de plus réagi en masse au post de la star ! Qu’elle réussisse sa chorégraphie, ou pas, Kelly Vedovelli fait sensation à chacune de ses apparitions. Une chose est alors sûre, la vedette du petit écran n’a pas fini de faire parler d’elle…

Avec MCETV