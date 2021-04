Kelly Vedovelli : la chroniqueuse de TPMP provoque la colère de ses abonnés

Ce samedi 17 avril, Kelly Vedovelli a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. La jolie blonde a dévoilé un cliché d’une rue à Cannes, totalement vide. Une chose est sûre, elle avait l’air très triste de cette situation, rapporte Mcetv

En légende de sa photo Instagram, Kelly Vedovelli a d’ailleurs écrit : «Nobody but beautiful…» à traduire par «Personne mais magnifique«. Elle a aussi récolté plus de 5 000 «j’aime» avec son cliché.

En revanche, plusieurs fans n’ont pas hésité à la tacler. Pour rappel, la jeune femme habite à Paris. A cause du confinement, Kelly Vedovelli n’a pas le droit de passer des vacances à Cannes. Malgré tout, elle profite du sud.

Dans les commentaires, ses abonnés ont alors poussé un gros coup de gueule. Ils ne comprennent pas que certains français ne respectent pas les 10km imposés par Emmanuel Macron. Ils semblaient en colère.

Les fans ont balancé : «La règle du confinement et des 10 km n’est pas la même pour tous. Et après sur les plateaux TV ça va se plaindre du comportement des autres qui enfreignent les mesures sanitaire«.

D’autres ont ajouté à Kelly Vedovelli : «J’espère que c’est une photo qui date d’avant le confinement car pas à 10km de Paris.», «Avril ça envahit déjà le sud. On espère fort un confinement strict cet été. Pour que vous restiez là haut. Je peux plus me les voir».

Un internaute a tout de même tenu à défendre Kelly Vedovelli. Il a confié : «Cette photo date de décembre au moins. Je suis Cannoise. Je connais très bien cette rue. Au dernier plan de la photo on peut voir les illumination de Noël !».

Si cette photo date surement de décembre, la jeune femme n’a tout de même pas respecté les 10km. En effet, Kelly Vedovelli a partagé une vidéo où elle s’est affichée dans une boutique de décoration très réputée dans le sud de la France.

De son côté, la jeune femme a tout de même tenu à se défendre. Elle a balancé à un fan : «Tu veux mon justificatif de domicile ?». Certains l’ont donc accusée de se rendre dans sa résidence secondaire. Ce qui est aussi interdit.

Kelly Vedovelli a alors répondu : «Qui t’a parlé de résidence secondaire ? Mdr allez unfollow si t’es pas happy». Une chose est sûre, elle a provoqué la colère de ses abonnés.

Malgré cette polémique, certains ont souhaité un bon séjour à la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (TPMP). Reste à savoir si la jeune femme prendra la parole au sujet du non respect des règles du confinement. Il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus sur ce bad buzz avec Kelly Vedovelli. Affaire à suivre !