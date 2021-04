Kelly Vedovelli : la chroniqueuse de TPMP fan de Justin Bieber et Hailey Baldwin

Très active sur ses réseaux sociaux, la chroniqueuse de TPMP, Kelly Vedovelli, est totalement fan du couple Justin Bieber/Hailey Baldwin.

Très active sur ses réseaux sociaux, Kelly Vedovelli n’hésite pas à partager des moments de son quotidien ou simplement des choses qu’elle apprécie.

Aujourd’hui, par exemple, la jeune femme a publié un cliché du couple Justin Bieber et Hailey Baldwin. Ainsi, on découvre les deux stars, vêtues d’une tenue très classe.

Le chanteur est dans un costume bleu marine et porte un chapeau blanc. Sa chérie est mise en valeur par une simple et très jolie robe noire.

Mais s’ils ont mis le paquet, ce n’est pas pour rien. En effet, Harv et Felicia King se mariaient ce dimanche 18 avril. Si vous ne le saviez pas, Harv (Bernard Harvey) est un musicien et producteur de musique. Et il a travaillé avec Justin Bieber depuis plus de 10 ans. Rien que ça !

Il a accompagné l’artiste en tournée comme bassiste depuis son hit Baby, sorti en 2010. Mais ce n’est pas tout ! Harv a également a produit ses tubes Peaches et Somebody de son nouvel album Justice. Vous l’aurez compris, il s’agit donc d’une forte amitié entre les deux hommes.

Pour revenir au cliché partagé par Kelly Vedovelli, la chroniqueuse de TPMP n’a pas s’empêcher de commenter «Papapapapaaaa» pour témoigner de son admiration envers le couple. Et elle n’est pas la seule à l’adorer. En effet, cette photo a généré pas moins de 4 millions de mentions J’aime.

Les fans de Kelly Vedovelli ne s’intéressent que très peu à ce genre de contenu, en ce moment. En effet, ils sont bien trop occupés à se demander ce que la chroniqueuse fait de ses journées.

Il faut dire que cela maintenant plusieurs semaines qu’elle n’est plus présente sur le plateau de TPMP. Et bien sûr, la jolie blonde n’a rien dit sur le sujet.

Sur Twitter, ils ont récemment poussé un gros coup de gueule. «Pourquoi Kelly Vedovelli a disparu ?«, «Je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question, mais elle est où est Kelly ?????», «Qui sait pourquoi il n’y a plus Kelly ?», ont-ils ainsi publié.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. «Et à quand le retour de Kelly Vedovelli ?», «Marlène Schiappa elle est plus là dans TPMP que Jean Michel Maire et Kelly Vedovelli», «La petite Kelly est punie ? Car on ne la voit plus», «Kelly Vedovelli a quitté l’émission ? Parce que je ne la vois plus», ont également écrit d’autres internautes.

Bien qu’elle n’ait pas répondu, Kelly Vedovelli a récemment publié des photos en direct de Cannes. Affaire à suivre donc !