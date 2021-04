Kelly Vedovelli : la chroniqueuse de TPMP dévoile une tenue girly ultra inspirante pour le printemps

Kelly Vedovelli n’a décidément pas fini de nous inspirer avec ses looks tendances ! La star a pris la pose dans une nouvelle tenue très tendance pour profiter des beaux jours.

Kelly Vedovelli voit la vie en rose depuis l’arrivée du printemps. La bombe a donc décidé de profiter des premiers rayons de soleil pour ressortir ses plus belles robes !

Hier, la it girl a pris la pose avec une tenue girly très à la mode pour cette nouvelle saison. En effet, la top a opté pour une robe à carreaux roses. Un motif qui revient en force en ce moment !

La bombe affiche un look très glamour et BCBG. Elle agrémente aussi son style avec de superbes bottes en cuir blanches pour ajouter un côté sensuel. On adore !

Kelly Vedevovelli joue la carte du printemps à fond et prend la pose dans un joli décor floral. Pas de doute : la star est ravie de retrouver sa saison préférée !

Les internautes n’ont pas pu résister en découvrant la nouvelle photo de la bombe. Il faut dire que sa robe lui va à la perfection ! La fashionista a donc récolté près de 25 000 j’aimes en quelques heures seulement ! Elle a aussi reçu des milliers de compliments de la part de ses fans.

«Trop belle», «Ce look est canon», «Incroyable», «Tu es splendide» peut-on ainsi lire parmi les réactions. C’est donc un sans-faute pour la belle Kelly Vedovelli ! La star a encore inspiré des centaines de jeunes femmes avec sa jolie tenue printanière.

Comme quoi, la jeune femme n’a plus à faire ses preuves en matière de mode. Et on a hâte de voir ses prochains looks pour cette saison. Pas vous ?