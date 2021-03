Kelly Vedovelli : la chroniqueuse charriée par son opticien sur les réseaux sociaux !

Ce mardi 23 mars, l’équipe de TPMP s’est retrouvé au complet pour débattre de l’actualité. Cyril Hanouna était donc au commande de son émission, entouré de ses chroniqueurs.

Parmi eux, la jolie Kelly Vedovelli était bien au rendez-vous. Après une courte absence, la jeune femme a fait son grand retour sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est la jolie chroniqueuse est en pleine forme ! Hier donc, l’équipe de l’émission est revenue sur l’intervention de Pierre Ménès sur le plateau.

Le consultant sportif est accusé d’agression sexuelle sur des journalistes du même milieu. Il était donc sur le plateau de Cyril Hanouna pour répondre de ses actes.

«C’est #MeToo, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Mais ce que j’ai dit dans le doc et que je maintiens, c’est que pour moi, une fille et un homme, c’est pareil« se défend-il. Pierre Ménès s’est donc expliqué, sans convaincre.

D’ailleurs Kelly Vedovelli a même poussé un énorme coup de gueule après le passage du journaliste sur le plateau de l’émission. «Je le connais, il m’a accueillie merveilleusement bien ici, je n’ai jamais eu de problème avec lui» explique-t-elle d’abord.

«Son discours, pour moi, il était odieux, il n’était pas bon du tout, ce n’est pas une bonne mentalité d’avoir ce genre de propos» ajoute-t-elle. Pierre Ménès n’a donc pas réussi à convaincre les chroniqueurs.

L’émission de Touche pas à mon poste de ce mardi 23 mars a donc été marquée par le coup de gueule de Kelly Vedovelli. La jeune femme comprend en effet que certaines personnes puissent avoir un soucis avec le discours de Pierre Ménès.

«Quand tu as blessé des personnes, quand tu as fait du mal à certaines femmes, tu ne parles pas de toi, mais tu parles seulement d’elles» explique-t-elle. Pour Kelly Vedovelli, le journaliste sportif a donné un discours beaucoup trop centré sur lui.

«Et tu dis: Bah voilà, j’ai été un gros naze, voilà ce que j’aurais voulu entendre» ajoute-t-elle, rapporte Mcetv. La jeune femme est donc déçu de voir que le journaliste a préféré se victimiser plutôt qu’assumer ses actes et présenter des excuses.

Ce mardi, les téléspectateurs étaient plus de 1.53 million à suivre l’émission de Cyril Hanouna. Parmi eux, l’opticien de la jolie chroniqueuse. Ce dernier s’est d’ailleurs moqué de sa patiente. «Je suis devant l’émission on est sur un problèmes de lentilles ? Vivement les lunettes» lui écrit alors Romeo.

La jeune femme a d’ailleurs partagé son message en Story sur son compte Instagram. Elle ajoute d’ailleurs qu’en effet il serait peut-être temps pour elle de porter des lunettes ! On a donc hâte de découvrir la paire qu’elle choisira. Affaire à suivre.