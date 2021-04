Kelly Vedovelli : la belle s’affiche canon elle dévoile sa beauté naturelle !

Naturellement jolie, Kelly Vedovelli n’a pas besoin de maquillage, ni de filtre, pour faire craquer ses fans. La star des réseaux sociaux met une fois de plus tout le monde d’accord sur Instagram !

À l’heure des réseaux sociaux, les photos non retouchées, sans filtre ni maquillage, se font rares. Pourtant, Kelly Vedovelli n’a pas peur de s’afficher au naturel. Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 avril 2021, la très célèbre chroniqueuse de TPMP a donc partagé une toute nouvelle photo inédite dans sa story Instagram.

Vous l’aurez sans doute compris, la jolie blonde de 31 ans apparaît alors sans aucun artifice. Oui, vous avez bel et bien entendu. Elle s’assume totalement ! Visiblement chez le coiffeur, Kelly Vedovelli prend ainsi la pose dans un sublime petit pull très coloré. Elle porte un véritable arc-en-ciel !

Légèrement de profil, la star des réseaux sociaux séduit alors la Toile de son regard très profond. Les internautes ont encore du mal à s’en remettre ! Sous le charme, ces derniers ont alors une fois de plus réagi en masse au nouveau post de leur idole. Il faut dire que le cliché est vraiment très joli.

C’est donc un carton de plus pour la blogueuse française aux 700 000 abonnés ! Rien ne semble pouvoir l’arrêter. Avec près de 700 000 abonnés sur Instagram, Kelly Vedovelli apparaît alors comme l’une des blogueuses françaises les plus populaires et influentes du moment.

C’est simple, tout le monde l’adore ! Notamment célèbre pour sa place autour du plateau de TPMP, la jeune femme de 31 ans ne cesse de surprendre le public. Pour rappel, elle occupait au départ le post de DJ de l’émission, mais a très vite intégré l’équipe de chroniqueurs. Cyril Hanouna ne peut plus se passer d’elle. Et le public non plus d’ailleurs !

D’ailleurs, pour le plus grand bonheur de ce dernier, Kelly Vedovelli reste active même en dehors des émissions. Elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ! Chaque jour, elle alimente ainsi ses différents comptes de contenu exclusif. Photos, conseils mode et beauté, tenues du jour et coulisses du show télé, tout y passe !

La nouvelle star du net dévoile absolument tout de son quotidien pour le moins animé. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer. Il y a peu, ils ont ainsi découvert qu’elle avait récemment fait un petit tour chez le coiffeur.

Comme vous le savez sans doute, la célèbre chroniqueuse prend grand soin de ses beaux cheveux et change très souvent de coiffure. Mais pour quel style a-t-elle opté cette fois-ci ? Pour le moment, on ne le sait pas encore…

Avec MCETV