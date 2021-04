Kelly Vedovelli : la belle dévoile sa toute nouvelle coupe de cheveux sur la Toile !

Kelly Vedovelli a décidé de changer de tête pour l’arrivée des beaux jours. La bombe s’est affichée avec une toute nouvelle coupe de cheveux sur Instagram. Et c’est canon !

Kelly Vedovelli adore prendre soin de son apparence ! En effet, la star de TPMP est une grande fan de mode et de beauté. Et cette dernière se démarque toujours avec ses looks à la pointe des tendances !

A la télévision comme dans la vraie vie, la jolie blonde inspire des milliers d’internautes avec ses outfits. Il faut dire qu’elle ne fait jamais les choses à moitié ! Vêtement, maquillage, coiffure et même manucure… la It girl ne néglige aucun détail pour être au top.

Et elle n’hésite jamais à s’approprier toutes les tendances du moment. Kelly Vedovelli a pris l’habitude de partager toutes ses idées avec ses fans sur Instagram. Elle est ainsi considérée comme une vraie influenceuse lifestyle.

Hier, la top a d’ailleurs décidé de changer de tête pour le printemps. Elle a alors embarqué ses fans avec elle chez sa coiffeuse préférée ! Kelly Vedovelli s’est filmée au naturel pendant son relooking sur Instagram. Et après plusieurs heures de suspens, la bombe a ensuite dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux à ses fans !

La star de TPMP a craqué pour une nouvelle coupe très naturelle. En effet, la star a coupé ses longs cheveux blonds platine pour faire un joli balayage. La it girl a maintenant les cheveux au niveau des épaules et de jolies mèches. Elle s’affiche aussi avec une frange rideau qui lui donne un air de femme fatale !

Selon mcetv.fr, Kelly Vedovelli est très fière de sa nouvelle coiffure. En effet, la bombe s’est empressée de prendre la pose avec sa nouvelle tête pour remercier sa coiffeuse sur Instagram. Les internautes ont donc été nombreux à réagir au nouveau look de la star. Et ces derniers sont unanimes : cette coupe de cheveux lui va à ravir !

La chroniqueuse de TPMP a donc reçu des milliers de compliments de la part de ses fans sur les réseaux sociaux. C’est donc encore un sans-faute pour son nouveau style du moment ! Comme quoi, Kelly Vedovelli continue de fasciner la Toile avec ses inspirations mode et beauté. La top risque d’ailleurs d’inspirer des nombreuses jeunes femmes avec sa jolie coupe qui sent bon l’été !

Pas de doute : la jeune femme a donc tout d’une vraie influenceuse beauté ! Et cette dernière n’a donc pas fini de faire trembler la Toile avec ses jolies photos.