Kelly Vedovelli choquée par une prestation de deux candidats de The Voice !

La chroniqueuse de TPMP, Kelly Vedovelli choquée par la prestation de deux candidats de The Voice ! Cette semaine, les fans de l’émission The Voice ont pu assister aux battles de l’émission de chant.

Ainsi, les candidats qui ont eu la chance de décrocher leur ticker pour l’aventure de TF1 devaient faire leurs preuves sur le plateau. D’ailleurs l’épisode diffusé ce samedi a fait réagir les internautes. Et pour cause, une énorme erreur s’est glissée dans la question du jeu.

En effet, TF1 permet aux téléspectateurs de gagner 150 000 euros en répondant à une simple question. Ainsi, la question porte souvent sur une séquence vue quelques instants plus tôt dans l’émission.

Une des questions de ce samedi était la suivante: «Sur quel titre de Daniel Balavoine Jaja et Julien se sont-ils affrontés ?» Les téléspectateurs devaient donc choisir entre deux réponses.

«Le blues du businessman» ou bien «Tous les cris les SOS». Seulement voilà, il y a une énorme erreur dans la question. En effet, Daniel Balavoine n’a jamais chanté «Le blues du businessman» ! Une belle boulette qui n’a pas échappé aux fans de l’émission.

Ils ont donc été nombreux à réagir sur les réseaux. Mais pas Kelly Vedovelli ! Pourtant la jeune femme a bel et bien suivi l’émission. Sur Instagram, Kelly Vedovelli a d’ailleurs posté une Story devant sa télé. La jeune femme a d’ailleurs été très surprise par la prestation de deux candidats.

Cette nouvelle saison de The Voice qui a débuté il y a plusieurs semaines déjà est pleine de surprise. Dès le début, les candidats qui sont venus tenter leur chance ont montré qu’ils avaient beaucoup de talent. Les battles de cette nouvelle édition de l’émission s’annonçaient donc fortes en émotion. Et ça a bien été le cas !

Dans l’équipe d’Amel Bent, on retrouvait donc les deux chanteurs Otta et Robin. Et autant dire que la jeune chanteuse a formé un duo très étonnant avec deux personnalités différentes.

Les deux talents ont donc interprété la chanson Take me to church de Hozier. Entre Robin qui est très musical et Otta qui bouleverse toujours avec sa voix grave, la nouvelle battle était de haute qualité !

D’ailleurs Kelly Vedovelli était choquée par la prestation des deux jeunes artistes. Sur son compte Instagram la jeune femme a posté une vidéo de leur show. Elle ajoute même une longue ligne de point d’interrogation pour faire part de son étonnement. Autant dire que Kelly Vedovelli a été charmée par la prestation des deux artistes.

Amel Bent de son côté était fière de ses talents. Mais la jeune femme ne peut en garder qu’un. Elle a donc décidé de continuer l’aventure avec Robin.

