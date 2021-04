Katy Perry : la chanteuse a admis qu’être maman lui laissait peu de temps

Katy Perry a cessé de s’épiler les jambes depuis qu’elle est devenue maman. La chanteuse de «Roar» a donné naissance à une petite fille prénommée Daisy en août 2020 et elle a désormais avoué durant l’émission «American Idol», pour laquelle elle est juge, que le manque de temps l’empêche de s’occuper de ses jambes aussi régulièrement qu’avant.

«Étant maman, je n’ai pas vraiment le temps donc j’ai tout simplement arrêté de m’épiler les jambes» a-t-elle déclaré à une candidate. «Mais pendant que tu chantais, les poils sur mes jambes ont poussé d’un centimètre et demi. Tu m’as donné des frissons!»

Récemment, son fiancé Orlando Bloom a admis qu’être papa pour la deuxième fois n’avait pas été aussi stressant.

La star du Seigneur des Anneaux – qui est papa de Daisy Dove avec sa compagne Katy Perry et du petit Flynn avec son ex-partenaire Miranda Kerr – pense en effet qu’il parvient à être bien plus présent cette fois-ci.

Il a confié au Sunday Times : «Je me réveille autour de 6h30 du matin. J’ai une application qui surveille mon sommeil et dès que j’ouvre les yeux, je vérifie que j’ai bien dormi et je me prépare pour la journée… après ça, je m’occupe de ma fille, qui est généralement réveillée et en train de gazouiller dans son berceau. Ma fiancée a besoin de dormir donc j’essaie de la laisser se reposer. Daisy est un bébé très joyeux. Je lui fais des bisous et on passe du temps ensemble. Je lui chante des chansons en lui disant ‘Papa aime sa petite Daisy Dove’ afin qu’elle sache qui est son papa. Le premier mot de mon fils était ‘Maman’ mais pour Daisy c’était ‘Papa’. C’est magnifique d’être père à nouveau. Je suis moins anxieux cette fois-ci et je suis plus présent. Je suis un capricorne donc j’ai besoin d’une routine. Heureusement, ma partenaire aime ça aussi.»