Kanye West : pourquoi il refuse de signer les papiers de divorce de Kim Kardashian

Kanye West «sait que «Kim Kardashian» ne veut pas «divorcer» malgré le dépôt des papiers le mois dernier.

Kanye West, 43 ans, est pleinement conscient que Kim Kardashian, 40 ans, a demandé le divorce le mois dernier, mais il ne pense pas qu’elle soit sérieuse à ce sujet.

«Kanye n’a pas répondu à la demande de divorce de Kim parce qu’il n’accepte toujours pas que Kim mène le divorce jusqu’à son terme», a déclaré une source à HollywoodLife. «Il sait comment va Kim et il sait qu’elle ne veut pas faire ça. Il va bien, malgré tout», a ajouté l’initié.

«Il ne croit vraiment pas que Kim va vraiment mettre fin à leur mariage. Kanye voit cela comme un mouvement dans une partie d’échecs, c’est pourquoi il n’a rien réagi ni fait quoi que ce soit. Il ne semble pas non plus avoir l’intention de déposer une réponse de sitôt. Toute sa famille est stupéfaite.»

Kim Kardashian a demandé le divorce après des mois de rumeurs selon lesquelles les choses étaient difficiles entre les tourtereaux. Elle est restée chez eux à Calabasas, en Californie, avec leurs quatre enfants, dont leurs filles North, 7 ans, et Chicago, 3 ans, et leurs fils Saint, 5 ans, et Psalm, 1 an, tandis que Kanye West était dans son ranch du Wyoming.

Quelques jours avant le dépôt, le rappeur a déménagé plusieurs choses hors de chez eux, dont 500 paires de baskets, ce qui semblait indiquer qu’il n’avait pas l’intention d’y retourner. Kim et Kanye, qui se sont mariés en 2014, sont restés silencieux sur la scission jusqu’à présent.