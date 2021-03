Kanye West : le rappeur n’est pas l’homme noir le plus riche des États-Unis (Forbes)

Le magazine Forbes a démenti les informations selon lesquelles Kanye West est désormais l’homme noir le plus riche de l’histoire des États-Unis après que ses entreprises aient été évaluées à 6,6 milliards de dollars.

Mercredi, plusieurs points de vente ont rapporté que Kanye West était devenu la personne noire la plus riche d’Amérique, valant jusqu’à 6,6 milliards de dollars.

La nouvelle intervient après que Bloomberg ait rapporté que sa marque de baskets, Yeezy – ainsi que Yeezy Gap, qui n’a pas encore vendu un seul point de vêtements – avaient une valeur combinée allant jusqu’à 4,7 milliards de dollars tandis que Kanye West avait 1,7 milliard de dollars d’actifs supplémentaires.

Forbes a déclaré que Robert F. Smith de Vista Equity restait la personne noire la plus riche des États-Unis, tandis qu’Aliko Dangote est la personne noire la plus riche du monde.

Forbes a écrit: «Ce n’est pas vrai, d’après nos calculs. Forbes estime qu’il en vaut moins d’un tiers, soit 1,8 milliard de dollars. C’est un grand bond par rapport à mai dernier, lorsque Forbes a fixé pour la première fois sa valeur nette à 1,3 milliard de dollars, mais loin d’être autant que les 6,6 milliards de dollars présumés.

«Robert F. Smith de Vista Equity reste la personne noire la plus riche des États-Unis, d’une valeur estimée à 6 milliards de dollars, tandis qu’Aliko Dangote du Nigéria, d’une valeur de 11,8 milliards de dollars, est la personne noire la plus riche du monde.»

Forbes a déclaré que l’estimation extrêmement élevée était la dernière des tentatives de West pour gonfler sa valeur nette, ajoutant que par le passé, Kanye West avait déclaré que Forbes «me snobait délibérément». Le magazine a noté que l’article de Bloomberg citait un rapport d’UBS sur ses entreprises – le même document que Forbes a vu plus tôt ce mois-ci.

Forbes a déclaré: «La banque a fait un certain nombre d’hypothèses basées sur les bénéfices futurs projetés, en particulier pour Yeezy Gap, qui n’a même pas encore lancé. Les documents bancaires comme celui-ci sont bien connus pour illustrer les meilleures évaluations futures possibles.»

Le magazine a en outre noté que la collaboration entre Kanye West et GAP n’avait pas encore produit de profit, comme prévu précédemment.

Forbes a déclaré: «Yeezy Gap n’a rapporté aucun revenu, encore moins aucun profit. Qui sait si la ligne sera populaire? Peut-être qu’une autre star du hip-hop créera la prochaine sneaker à la mode dans un an ou deux, et Yeezys sera une vieille nouvelle. Il en va de même pour Yeezy Supply, la plateforme de commerce électronique de West. Il a de grands espoirs de le transformer en une destination mode – à partir de maintenant, il ne fait que perdre ses chaussures.

Forbes a admis que les baskets Yeezy «se vendaient bien» sur le marché et a souligné que cela n’était pas biaisé envers le magnat du rap, mais le traitait comme ils le feraient pour toute autre personnalité riche.

«Forbes traite l’Ouest de la même manière que nous traitons tout le monde avec des entreprises similaires basées sur des redevances; nous prenons le revenu de licence de l’année la plus récente et nous lui appliquons un multiple pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’un flux de revenus continu. C’est exactement ainsi que nous valorisons les activités de licence de Donald Trump et le catalogue musical de Jay-Z», a souligné Forbes.

Il a en outre donné une ventilation précise de la fortune de West, indiquant que sa ligne de chaussures Yeezy, qui est le joyau de sa fortune, rapporte 1,5 milliard de dollars.

Ses liquidités et autres actifs valent environ 160 millions de dollars. Grâce aux millions qu’il a gagnés grâce à Yeezy et à sa musique, West a accumulé une grosse somme d’argent, ainsi que des maisons et des jouets. Il possède plus de 100 millions de dollars de biens immobiliers.

Selon un bilan publié par son équipe, Kanye West possède 9,3 millions de dollars d’œuvres d’art, 7,6 millions de dollars de bijoux, 5 millions de dollars de véhicules, 3,4 millions de dollars de meubles et 1 million de dollars de bétail. En cours de route, il a également accumulé une dette importante: 56 millions de dollars.

De plus, le catalogue musical du magnat de la musique vaut 90 millions de dollars. Bien qu’il puisse tirer l’essentiel de son argent en tant que magnat de la mode, West a commencé comme l’un des rappeurs les plus populaires au monde, et son catalogue de chansons rapporte encore des millions de redevances chaque année. Tout comme avec Yeezy, il pourrait tirer profit de ce flux de redevances, comme l’ont fait des musiciens de Shakira à Bob Dylan l’année dernière.

La collaboration de l’Ouest avec sa future ex-femme, Kim Kardashian, Skims, vaut 64 millions de dollars. Ils ont peut-être mis fin à leur relation conjugale, mais ils entretiennent certains liens commerciaux.

West a une petite participation dans la société de vêtements de sport et de vêtements de détente de son ex, Skims, qui a grandi pendant la pandémie de Covid-19.

Forbes a déclaré que la collaboration Yeezy x Gap vaut 0 $, tandis que l’équipe de West insiste sur le fait que l’accord Yeezy x Gap vaut environ 1,5 milliard de dollars et que l’histoire de Bloomberg pourrait valoir jusqu’à 970 millions de dollars.