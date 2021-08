Kanye West : Kim Kardashian continue de soutenir son ex dans tous ses projets !

Malgré leur séparation, Kim Kardashian et Kanye West semblent entretenir de bonnes relations. Récemment, la fille de Kris Jenner a même publié une intrigante photo qui prouve que tout va pour le mieux entre les Kamye.

Ce n’est un secret pour personne, la vie privée de Kim Kardashian a toujours déchainé les passions. Femme d’affaires, icône de mode, influenceuse et mère de famille, la brune incendiaire s’épanouit dans de nombreux domaines.

Propulsée grâce à « Keeping Up With The Kardashians », la star a vu par la suite sa notoriété exploser. Si son show a rencontré un succès mondial, c’est surtout son histoire d’amour avec Kanye West qui a marqué les esprits.

De plus, 4 enfants sont aussi nés de leur relation, North, Saint, Chicago et Saint. Si sur les tapis rouges, Kim Kardashian et Kanye West s’affichaient ultra complices, la réalité était tout autre.

En privé, l’interprète de « Stronger » diagnostiqué bipolaire aurait parfois fait vivre un véritable enfer à ses proches. Ajoutez à cela qu’il préférait vivre loin de tout dans le Wyoming tandis que l’influenceuse ne quitterait pour rien au monde les quartiers huppé de L.A.

Après des hauts et des bas, le couple le plus bling-bling des États-Unis ont officialisé leur séparation en ce début d’année. Si un temps des tensions étaient palpables, il semblerait que tout aille pour le mieux à ce jour.

Alors que le monde entier attend de pied ferme « Donda » le prochain album de Kanye West, Kim Kardashian a décidé de titiller les internautes. Ce dimanche 22 août, la sœur de Kourtney a fait savoir qu’elle écoutait en exclu des morceaux de son opus tant attendu. La preuve !

.@KimKardashian listening to #DONDA Mix Test in her car today 👀 pic.twitter.com/umRqwCSyaZ — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) August 21, 2021

En véritable pro du marketing, Kim Kardashian a décidé de soutenir Kanye West ! Il y a fort à parier que son post a intrigué au plus haut point ses admirateurs.

Aux dernières nouvelles, le papa de North devrait dévoiler « Donda » le 27 août prochain. Comme le souligne «20 minutes», c’est bel et bien le manager de la star qui a confirmé l’info.

En espérant que cette fois-ci, la date ne soit plus repoussée. Depuis juillet dernier, Kanye West enchaine les écoutes publiques de son chef-d’œuvre. Soucieux du moindre détail, il a préféré s’isoler pour plusieurs semaines afin de le peaufiner.

Bien évidemment, Kim Kardashian est toujours en première ligne pour lui apporter son soutien. Visiblement, Kris Jenner mettrait tout en œuvre pour que leur famille reste soudée.

« Kris est la principale raison pour laquelle vous avez vu Kim soutenir Kanye lors du lancement de son album », a confié un initié pour « E News ». Mais aussi : « Kris a toujours fait comprendre à ces filles que la famille est numéro un. Elle a encouragé leur bonheur, mais aussi l’unité familiale ».

Même son de cloche pour Kanye West qui serait soulagé de compter sur le clan Kardashian-Jenner dans les bons comme les mauvais moments. « Il respecte Kim et veut maintenir l’unité familiale », a aussi souligné le tabloïd.

Et de conclure : « Maintenant qu’ils ont pris un peu de recul et d’espace, Kim se sent soulagée qu’ils puissent être cordiaux et passer du temps ensemble en famille pour le bien-être des enfants ». Une bonne nouvelle en somme !