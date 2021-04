Kanye West et Kim Kardashian s’entendent sur la garde partagée après le divorce

Le magnat de la musique américain, Kanye West, a accepté la garde conjointe de ses quatre jeunes enfants et de Kim Kardashian.

Sa réponse reflète la demande de divorce de Kardashian du 19 février, qui a commencé le processus pour mettre fin à leur mariage de près de sept ans.

Dans leurs deux documents, le rappeur américain et la star de télé-réalité ont convenu que leur mariage devrait se terminer par des différences irréconciliables. Ils ont également convenu qu’ils n’avaient pas besoin de pension alimentaire pour époux, rapporte la BBC.

West et Kardashian ont deux filles – North et Chicago, âgées respectivement de sept et trois ans – et deux fils – Saint, cinq ans, et Psalm, qui aura deux ans le mois prochain. Selon le dossier de Kardashian, ils ont gardé leurs biens séparés tout au long de leur mariage en raison des termes d’un accord prénuptial.

Le couple fait partie des stars les plus reconnaissables au monde et ont tous deux un énorme succès à part entière. Leur mariage a été l’un des plus suivis au cours des dernières décennies.

Kardashian, 40 ans, est devenue célèbre pour la première fois en 2007 en tant que star d’une émission de télé-réalité sur sa famille, Keeping Up With The Kardashians. L’émission est restée populaire depuis lors et devrait diffuser sa dernière série sur le E! réseau câblé l’année prochaine.

La semaine dernière, ses multiples entreprises commerciales – y compris le maquillage, les vêtements de forme et les applications mobiles – lui ont permis d’acquérir le statut de milliardaire.

West, 43 ans, est l’un des plus grands noms de la musique rap, connu pour ses succès mondiaux tels que Stronger, Jesus Walks et Gold Digger. Il a également connu le succès en tant que créateur de mode.

L’année dernière, West s’est présenté en vain à la présidence des États-Unis. Au cours de sa campagne, une série d’apparitions publiques erratiques et de publications en ligne du rappeur ont suscité l’inquiétude et conduit Kardashian à s’exprimer.

Elle a dit que son mari avait un trouble bipolaire, était une «personne brillante mais compliquée» et a appelé à une plus grande empathie entourant sa santé mentale de la part du public et des médias.