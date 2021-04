Kaaris : le rappeur ivoirien hospitalisé dans un état grave depuis hier (photo)

Le rappeur Kaaris est actuellement malade. Il a été hospitalisé depuis hier mercredi 07 avril 2021 parceque sa santé n’est pas au beau fixe ces jours-ci.

Depuis la sortie de son album «Chateau Noir», toutes les informations que l’on recherche sur la vie de l’artiste sont en rapport avec les ventes de son album.

Puisqu’il est d’origine ivoirienne, sa vie intéresse tous les ivoiriens qui aiment le rap.

Depuis son clash avec le rappeur français Booba, Kaaris a reçu du soutien de pas mal de personnes dans son pays. Il continue d’en recevoir. C’est donc normal que tout le monde s’inquiète de son état de santé.

Une photo de lui dans un lit d’hôpital a été publiée par la page facebook Rap Français et le site Generasonrapfr.com. On ignore encore la cause de cette hospitalisation mais ce qu’on sait, c’est que l’artiste a balancé un cliché un peu alarmant sur son compte Snapchat. On peut voir Kaaris allongé dans un lit d’hôpital avec une perfusion suspendue à son bras. Il a ajouté en légende cette phrase : «La santé n’a pas de prix».

Kaaris fait tout pour se soigner et revenir très enforme sur le devant de la scène, car son nouvel album vient d’être lancé. Une absence physique de sa part ne pourrait lui être profitable. On espère tous qu’il recouvrira vite la santé.