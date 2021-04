Justin Bieber : le chanteur succombe à la nouvelle tendance du collier de perles

Féru de mode et de beaux vêtements, Justin Bieber dévoile chaque jour de nouveaux looks tous plus sublimes et délirants les uns que les autres. Cette fois-ci, le très célèbre chanteur canadien opte pour le collier de perles !

Comme vous le savez sans doute, la nouvelle mode du moment, c’est donc le collier de perles. Oui, vous avez bel et bien entendu. Eh puis, il n’est pas réservé qu’aux Simpson !

Totalement fan, Justin Bieber a alors très vite succombé à la tendance. Il possède désormais son propre modèle qu’il ne semble plus vouloir lâcher !

C’est sur Instagram qu’il apparaît pour la toute première fois avec le fameux bijou autour du cou. Le très célèbre chanteur agrémente ainsi son look pour le moins original.

Sur la photo, il porte donc une paire de lunettes rouge, ainsi qu’un short de sport de la même couleur, un pull à carreaux noir et rose et des chaussettes hautes roses également.

Plus tard, la star canadienne de 27 ans a alors posté un autre cliché. Il s’agit cette fois-ci d’un selfie. Justin Bieber porte donc un pull similaire, mais d’une autre couleur, toujours avec son collier de perles par-dessus.

Vous l’aurez compris, l’interprète du hit What Do You Mean adore cette nouvelle mode. Il ne compte pas retirer son bijou de sitôt !

Les deux photos de Justin Bieber avec son collier de perles cumulent chacune d’elle plus de 2,5 millions de mentions «j’aime». Oui, vous avez bel et bien entendu !

C’est donc un carton de plus pour la très grande star de la musique. Rien ne semble pouvoir l’arrêter ! Il faut dire que ses différents looks sont vraiment incroyable.