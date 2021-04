Justin Bieber : le chanteur relance la mode des Crocs en collaborant avec la marque !

Justin Bieber déborde d’imagination, tant dans la musique que dans la mode. Très influent dans le monde, le chanteur canadien collabore avec la marque Crocs et rend ses ugly shoes très tendances !

Non, ce n’est pas une blague. C’est bien simple : la mode ne rigole jamais ! Les Crocs, les ugly shoes par excellence, deviennent les chaussures les plus cool de l’année. Ce, grâce à l’incroyable Justin Bieber.

En effet, le chanteur canadien les remet au goût du jour avec son label drew house. Ainsi, ces sabots en plastique longtemps décriés deviennent alors la tendance la plus WTF du moment.

Mais comment a-t-il réussi à rendre ces chaussures hype ? D’abord, il faut remonter en octobre 2020. Donc, le mari d’Hailey Baldwin Bieber annonce une grande nouvelle à ses fans.

En bref, il dévoile sa toute première collaboration avec l’enseigne Crocs avec un unique modèle. Alors, il s’agit d’une simple chaussure jaune à 59,99 dollars que l’on peut accessoiriser avec des charm’s.

En un rien de temps, la Crocs se retrouve sold out ! Il faut croire que les fans de Justin Bieber ne pouvaient pas s’empêcher de sauter sur l’occasion. Alors, Justin Bieber réitère l’expérience. Donc, à la mi-mars, l’interprète de Yummy sort une deuxième paire. Cette fois, elle est de couleur lilas. Mais en plus, elle est à 69,99 dollars.

Là encore, ses fans se jettent sur le produit. En outre, il se retrouve, lui aussi, sold out. Mais cette fois-ci, ce n’est pas la seule création de Justin Bieber ! Pour rajouter du piment à sa tenue, la star porte sa paire de Crocs avec des chaussettes hautes et blanches, signées Drew house. Oui, on le reconnaît : c’est un style très particulier. Toutefois, Justin Bieber adore ce look décalé et à l’aise !

Alors, si vous portez des Crocs à la maison, à l’abri des regards, osez sortir en publique avec. En effet, vous pouvez vous amuser avec votre garde-robe pour porter ces chaussures, pour le moins étranges. Ainsi, vous pouvez les porter en version casual. C’est-à-dire, avec un simple jogging large en coton, mais aussi avec un débardeur moulant et un bob. Que ce soit pour une balade incognito ou une séance de shopping.

Après tout, Justin Bieber ne se gêne jamais de sortir avec ce que bon lui semble sur le dos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se fiche du regard des autres ! Une chose est sûre, des milliers de personnes osent déjà porter des Crocs. Pour le croire, il suffit de faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Ils suivent la tendance de Justin Bieber, et ils en sont tous très fiers !

