Justin Bieber : le chanteur fait un énorme carton avec son album «Justice» !

Justin Bieber fait sensation avec son nouvel album Justice et toutes ses nouvelles chansons. Il a même réussi à battre son propre record. Le chanteur Canadien a sorti son album il y a tout juste une semaine et c’est un carton. Le mari de Hailey Baldwin est aux anges.

Pour faire patienter ses fans, Justin Bieber a sorti 3 singles. Holy en collaboration avec Chance The Rapper qui est devenu un véritable tube. Mais aussi les douces ballades Lonely et Anyone. Sans oublier le très pop Hold On accompagné d’un clip digne d’un film d’action. Et ses singles ont tous atteint le top 40 du classement Billboard Hot 100.

De quoi mettre l’eau à la bouche donc. Et le jour de la sortie de Justice, les fans ont pu découvrir le reste des titres et les nombreuses autres collaborations du chanteur. Khalid sur As I Am, The Kid LAROI sur Unstable, Dominic Fike sur Die for You ou encore BEAM sur Love You Different.

Mais aussi Burna Boy sur Loved by You et son dernier single Peaches en collaboration avec Giveon et Daniel Caesar. Pas mal ! Le manager de Justin Bieber, Scooter Braun a ensuite confirmé la sortie de l’édition deluxe. Comprenant 6 nouveaux titres dont 5 nouvelles collaborations !

Il félicite donc le chanteur sur Instagram : «La réponse de la semaine dernière a été incroyable à l’album #justice que l’homme lui-même a dû montrer son amour avec encore plus de musique. Plus de morceaux. Plus de musique ! Bravo.» on vous en dit plus.

Selon mcetv, Justice est le 8e album de Justin Bieber à se placer en tête des charts. Avec 154 000 albums vendus aux États-Unis et atteignant le classement du Billboard 200.

Et avec la sortie de sa réédition Triple Chucks Deluxe, le mari de Hailey Baldwin fait un carton. Ses 6 nouveaux titres comptent donc des artistes comme Lil Uzi Vert, DaBaby, Quavo, Tori Kelly et son vieil ami Jaden Smith.

En effet, Jaden Smith et Justin Bieber se connaissent depuis longtemps. Et on même travaillé ensemble sur le tube Never Say Never. Qui a d’ailleurs marqué l’histoire en entrant au Billion Views Club de YouTube.

Le 6e album de Justin Bieber contient donc 22 chansons. Ce qui lui permet de devenir le plus jeune artiste à atteindre le haut du classement avec ses 8 albums. Battant ainsi Elvis Presley encore une fois.

En effet, en addition à ses 6 albums, le Canadien a sorti deux compilations. Never Say Never: The Remixes en 2011 puisBelieve: Acoustic sorti en 2013. Et si Justice fait autant sensation, c’est parce qu’il marque un tournant dans la vie de Justin Bieber.

En effet, le chanteur est aujourd’hui marié avec Hailey Bieber et est plus heureux que jamais. Le jeune homme est plus mature et ça se ressent dans ses chansons. Et il n’hésite pas à déclarer sa flamme à sa dulcinée dans ses textes.