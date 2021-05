Justin Bieber : le chanteur enchaîne les styles dans son dernier clip «Let it Go»

Justin Bieber continue donc de révéler les coulisses de son clip «Let It Go». Ainsi, le chéri d’Hailey Baldwin a voulu montrer à quel point il avait du style. Il n’y a qu’à le voir dans ce dernier music video au côté de DJ Khaled. Un look inimitable qu’il nous montre à travers ses posts Instagram.

Une fois de plus, Justin Bieber veut nous montrer que son style fait mouche. Il faut dire que le chanteur de 26 ans a un style bien à lui qu’il ne cesse de nous montrer sur ses réseaux sociaux.

On peut aussi dire que notre Canadien préféré est une vraie fashionista. Il a en tout cas un goût pour la mode et un certain sens de l’esthétique que l’on ne peut lui enlever, n’est-ce pas ?

Tous les styles lui vont bien comme en témoignent ses nombreux posts sur Instagram. Certains aimeront par exemple son petit côté street et ses pulls et t-shirts oversize.

D’autres l’aimeront un peu plus classieux et apprécieront aussi sa moustache de 3 jours. Quoi qu’il en soit, Bieber enchaîne les looks dans son dernier clip au côté de DJ Khaled et 21Savage : «Let It Go».

Dans celui-ci, notre jeune artiste passe du coq à l’âne niveau style, ce qui ne le rend pas moins classe. Encore une fois, l’on se le dit cash : on valide !

Premier style que Justin Bieber nous montre dans les coulisses de son clip : un look très estival. Le Canadien opte pour une chemise à manches courtes très oversize et des motifs floraux, ainsi qu’un short assorti.

Le look parfait pour aller faire du golf en somme ; eh oui, ce sport est bien à l’honneur dans Let It Go. C’est donc ainsi vêtu qu’il pose devant une voiturette, dans laquelle 21Savage s’affale.

Autre style que l’on retrouve : ce look de golfeur décontracté qu’il semble être le seul à porter. Petit gilet de quarterback, short en jean oversize et paire de sneakers : on aime.

Cela change du style bon chic bon genre qu’arborent tous deux DJ Khaled et 21Savage dans les clichés du clip qu’ils ont d’ores et déjà laissé fuiter.

Côté chevelure, Justin Bieber a opté pour des espèces de locks qui vont dans tous les sens. Locks qui se divisent en deux couettes ; on peut dire que ça le change…

On appréciera son look tout en blanc, dans une sorte de combinaison blanche. Look qu’il arborera donc également sur le set de Let It Go. La classe à Dallas !

Justin a donc plus d’un tour dans son sac… Ou du moins, plus d’une tenue à son arsenal, comme en témoigne les coulisses de son tout dernier clip. Reste à voir quel sera le résultat une fois le montage fini.