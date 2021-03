Justin Bieber : le chanteur américain n’a pas de téléphone portable

Justin Bieber n’a pas de téléphone portable. Le chanteur a choisi de se passer de téléphone portable et s’impose de nombreuses autres règles afin de mener une vie saine.

Le chanteur de 27 ans s’impose des limites très strictes afin de mener une vie saine et ne communique effectivement avec son équipe qu’à l’aide d’un iPad afin de limiter le nombre de personnes qui lui parlent. Il s’assure également d’arrêter de travailler à 18h pour passer la soirée avec son épouse Hailey.

«J’ai vraiment appris à m’imposer certaines limites» a-t-il confié à Billboard. «Ça m’a beaucoup aidé à dire non et à être ferme. Je sais que je veux aider tout le monde mais je ne peux pas tout faire. J’aimerais que ça soit le cas mais ça n’est tout simplement pas possible.»

L’interprète de «Yummy» a apporté d’autres grands changements à sa vie, comme aller voir un thérapeute régulièrement et rester en contact avec sa foi chrétienne.

«J’ai changé mes priorités afin de ne pas devenir une autre statistique et devenir un musicien qui finit par ne pas réussir.» a-t-il expliqué. Et aujourd’hui, Justin veut utiliser sa notoriété pour inspirer les gens.

«Il y a eu une époque où je mélangeais mon identité avec ma carrière, mais maintenant je réalise à quel point mon but est d’utiliser ma musique pour inspirer les gens…Je veux juste être quelqu’un qui peut dire “Écoutez, j’ai fait certaines choses dont je ne suis pas fier, mais je me suis regardé dans le miroir et j’ai décidé de changer les choses, et vous pouvez aussi le faire.»

Justin Bieber a récemment annoncé la sortie de son nouvel album «Justice», prévu pour le 19 mars prochain.