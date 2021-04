Justin Bieber et Hailey Baldwin : les deux stars ont mis leur plus belles tenues pour un mariage

Justin Bieber a été aperçu dans une tenue très originale pour un mariage accompagné de sa femme Hailey Baldwin.

Samedi soir, Justin Bieber a mis le feu sur scène. En effet, le chanteur a donné un concert à Atlanta malgré la crise sanitaire. Un concert qui a réuni Doja Cat, Saweetie, The Black Keys et and Major Lazer.

Ce show a eu lieu pour mettre l’ambiance avant le combat de boxe tant attendu entre Jake Paul et Ben Askren. Mais à peine quelques heures plus tard, Justin Bieber et sa femme étaient au mariage de leur ami.

Hailey Bieber a donc dévoilé son look de la soirée sur Instagram. Une magnifique robe moulante noire avec un beau collier en or. Simple et chic !

Tandis que Justin Bieber a opté pour une tenue bien plus colorée. En effet, le chanteur a décidé de porter un costume soyeux bleu roi avec une chemise blanche très ample. Le tout surmonté d’un grand chapeau.

Le couple a décidé de capturer ce moment et se sont pris en photo sous leur porche. Afin de montrer leur look à leurs fans.

Plus tard dans la soirée, Justin Bieber a posté une autre photo sur son compte Instagram. Une photo en noir et blanc ou l’on voit le groupe d’ami tout sourire, tandis que lui porte des lunettes en forme de glace. Une chose est sûre, Justin Bieber a su mettre l’ambiance au mariage de son ami.