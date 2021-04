Justin Bieber : en pleine répétition, le chanteur affiche un sweat de la marque Drew

Justin Bieber a mis le feu à son compte Instagram en posant dans un pull ultra mignon signé Drew. Le chanteur de 27 ans récolte de nombreux compliments.

Époux modèle et chanteur à succès, Justin Bieber semble avoir plus d’une corde à son arc. En effet, le jeune homme a aussi décidé de se lancer dans le domaine de la mode.

Il a donc pris la décision de mettre sur le marché sa marque de vêtements Drew House. Un projet qui lui ressemble puisque les tenues proposées par la star sont assez sportswear.

Hier, Justin Bieber dévoilait ainsi une toute nouvelle pièce de sa collection personnelle. Un sweat à capuche blanc au motif plus qu’original. Eh oui ! Le jeune homme reste fidèle à lui-même et ose porter des petits ours sur ses fringues.

Sur le pull en question, le mari d’Hailey arbore un ourson à la mine dubitative. Ce dernier porte d’ailleurs lui-même un pull sur lequel il est possible de lire «Bieber».

Simple et efficace, le jeune homme a trouvé le moyen de faire la promotion de son image à travers des vêtements confortables. Une ligne qu’il semble d’ailleurs avoir adopté en toutes circonstances puisqu’il n’a pas hésité à porter ce sweat en pleine répétition.