Justin Bieber a une nouvelle fois déclaré sa flemme au beau mannequin Hailey Baldwin

Sur son compte Instagram, ce dimanche 28 mars, Justin Bieber a dévoilé une photo inédite de sa belle Hailey Baldwin. Le chanteur canadien est toujours aussi fou amoureux.

Entre Justin Bieber et Hailey Baldwin, c’est un amour indescriptible. En effet, le chanteur canadien considère la mannequin comme tout son monde.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jolie blonde en pense tout autant ! Ainsi, c’est ce qu’elle a expliqué à nos confrères du magazine Elle.

«Je me suis mariée à 21 ans, deux mois avant d’avoir 22 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et ça semble presque ridicule quand je le dis à voix haute», a-t-elle expliqué.

Puis elle a ajouté : «Même si je pense que pour quelqu’un comme moi et pour quelqu’un comme Justin, c’est différent. Nous avions déjà vu beaucoup de choses à nos âges. Nous avions déjà assez vécu pour savoir que c’est ce que nous voulions.»

«J’apprends tout le temps de nouvelles choses sur lui et sur moi-même et sur notre relation. Est-ce que nous avons des petites disputes ou des choses sur lesquelles on doit travailler quelques fois ?»

«Oui, bien sûr, mais ce n’est pas du travail car je l’aime tellement.« De beaux mots qui ne pourraient que faire plaisir au beau Justin Bieber.

Après tout, il n’y a rien de plus beau que de se savoir aimé par la personne que l’on chérit le plus sur cette Terre. Alors, on leur souhaite que du bonheur !