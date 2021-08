Jeune homme de 19 ans poignardé à mort près d’un étang : son compagnon de 33 ans interpellé

Le corps sans vie d’un jeune homme avait été découvert mercredi soir près d’un étang de Plancher-Bas, en Haute-Saône, par un promeneur.

La victime de 19 ans, originaire d’Indre-et-Loire, était lardée de coups de couteau. Trois suspects ont été interpellés jeudi et placés en garde à vue.

Il s’agit du compagnon de la victime, un homme de 33 ans domicilié dans le Doubs et qui a donné l’alerte après le meurtre, et deux autres hommes de la région, âgés de 18 et 23 ans.

«Ils ont des versions différentes. Nous sommes en train de clarifier et de vérifier les versions de chacun» pour déterminer leur niveau d’implication dans les faits, a expliqué le substitut du procureur de Vesoul.

La section de recherches de la gendarmerie de Besançon et la brigade de recherches de Lure ont été chargées de l’enquête