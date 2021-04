Jennifer Lopez souhaite à la fille d’Alex Rodriguez un joyeux 13e anniversaire après la fin des fiançailles

Jennifer Lopez a donné un doux anniversaire à la fille d’Alex Rodriguez, «Ella Bella», six jours après que J.Lo et A-Rod aient annoncé leur rupture.

Une rupture n’a pas empêché Jennifer Lopez de souhaiter un joyeux anniversaire à la fille de son ex-fiancé. La fille d’Alex Rodriguez, Ella, a eu 13 ans le 21 avril, et J.Lo s’est assuré de célébrer l’occasion spéciale avec un cri sur son histoire Instagram.

La chanteuse et actrice a partagé une photo en noir et blanc d’elle et d’Ella et a écrit dessus: «Joyeux anniversaire Ella Bella.» C’était la même photo qu’A-Rod a incluse dans son propre hommage d’anniversaire pour Ella.

Comme J.Lo, A-Rod n’a pas laissé leurs fiançailles terminées l’empêcher de célébrer le grand jour d’Ella avec un souvenir que l’adolescent avait avec son ex-fiancée. Alors que J.Lo en faisait l’hommage vidéo d’A-Rod, il se concentrait uniquement sur Ella dans la légende.

J.Lo et A-Rod avaient annoncé leur séparation six jours seulement avant l’anniversaire d’Ella. Jennifer Lopez aurait «insisté» sur la rupture parce qu’il y avait «trop de problèmes non résolus», a affirmé plus tard une source dans un rapport PEOPLE.