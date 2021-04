Jennifer Lopez s’est séparée d’Alex Rodriguez par peur de tricher: elle ne le tolérera pas

La beauté de la Barbade vient d’acheter un autre manoir pour elle-même, bien qu’elle ait acheté son autre maison il y a moins d’un mois. Découvrez cet endroit magnifique!

Rihanna, qui sort actuellement avec le rappeur ASAP Rocky, a maintenant une autre propriété d’investissement à son actif.

La chanteuse vient d’acheter une maison de 10 millions de dollars à Beverly Hills, qui est en fait juste à côté de l’autre manoir de 13,8 millions de dollars qu’elle a racheté en mars, selon Grosby Group.

La nouvelle maison de 3549 pieds carrés du fondateur de Fenty Beauty est située sur un demi-acre de terrain et comprend quatre chambres et quatre salles de bains et demie.

Rihanna, qui a 33 ans et mesure 5 pieds 8 pouces, peut accueillir des invités dans la maison d’hôtes séparée située au-dessus du garage.

À l’intérieur de la belle maison

La superbe cour arrière est idéale pour recevoir car elle dispose d’un grand patio avec piscine. La cuisine s’ouvre sur l’espace de vie de cette maison lumineuse et aérée. Le salon est doté de poutres en bois au plafond.

Les chambres de la maison sont baignées de lumière naturelle grâce à leurs grandes fenêtres. La nouvelle maison du chanteur a une superbe piscine dans sa cour arrière, ce qui en fait un espace idéal pour se divertir.

La salle à manger de cette maison est lumineuse avec de grandes fenêtres, des chaises blanches, avec des accents de bois sombre. La salle de bain principale a une grande douche avec des portes en verre et deux fenêtres à côté.

La lauréate d’un Grammy Award et propriétaire de la maison de couture savage x fenty, l’une de ses lignes de vêtements et l’une des meilleures de l’industrie de la mode qui compte avec le meilleur créateur de mode, et non, ce n’est pas Lady Gaga, c’est Rihanna elle-même. Elle mérite vraiment ce manoir.