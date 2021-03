Jennifer Lopez : la star américaine et Alex Rodriguez annulent leurs fiançailles

‌

La chanteuse Jennifer Lopez et l’ancienne star du baseball des Yankees de New York Alex Rodriguez ont annulé leurs fiançailles, ont rapporté vendredi les médias américains.

Lopez, 51 ans, et Rodriguez, 45 ans, étaient en couple depuis près de quatre ans et venaient d’acheter l’année dernière une maison de 40 millions de dollars à Miami.

Le duo n’a pas confirmé la rupture rapportée par Page Six et TMZ du New York Post. Lopez était en République dominicaine pour filmer un film et a posté jeudi sur les réseaux sociaux en disant: «Trouvez une bonne raison de rire aujourd’hui.»

Rodriguez, pour sa part, a posté une photo de lui à bord d’un bateau en Floride. Bien que la nouvelle ait surpris de nombreux fans, la scission était apparemment en cours depuis un certain temps

«Cela a été long à venir», a déclaré une source au magazine People. «Ils sont liés dans leur monde des affaires, donc ce n’est pas une rupture pure et simple. Il leur a fallu un certain temps pour penser à tout démêler.

Avec AFP