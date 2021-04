Jennifer Lopez et Alex Rodriguez confirment leur séparation : «Nous sommes meilleurs en tant qu’amis»

Après des semaines de spéculations, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont confirmé qu’ils avaient mis fin à leurs fiançailles après quatre ans ensemble.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, J.Lo et A-Rod, sont officiellement terminés. «Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous avons hâte de le rester», ont-ils déclaré dans une déclaration commune au Today Show.

«Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur aux autres et aux enfants les uns des autres. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons est de dire merci à tous ceux qui ont envoyé des paroles aimables et un soutien.»

La nouvelle de la rupture survient environ un mois après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il y avait des problèmes au paradis pour le couple, qui a commencé à sortir ensemble en 2017 et s’est fiancé en mars 2019. Lorsque les rumeurs divisées ont fait surface pour la première fois, J.Lo et A-Rod ont confirmé que ils «travaillaient sur certaines choses» dans leur relation.

L’ancienne star du baseball s’est même envolée pour la République dominicaine, où Jennifer Lopez tournait un nouveau film, afin qu’ils puissent passer du temps ensemble et résoudre leurs problèmes. Jennifer et Alex devaient se marier en 2020, mais ont dû reporter leur mariage à deux reprises en raison du coronavirus.

Ces dernières semaines, Jennifer Lopez a été aperçue sans sa bague de fiançailles à plusieurs reprises. Il semble que les choses se soient dégradées assez rapidement avec ces deux-là, car ils semblaient toujours follement amoureux à la Saint-Valentin – Alex Rodriguez a même douché Jennifer de pétales de rose, de bougies et plus encore pendant les vacances.