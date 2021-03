Jennifer Lopez a t-elle rompu avec Alex Rodriguez : la chanteuse américaine répond

Jennifer Lopez a partagé sa «playlist du brunch du dimanche», qui mettait en évidence de faux rapports selon lesquels elle aurait rompu avec Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez, 51 ans, réagit à ces rumeurs partagées sur elle et son fiancé Alex Rodriguez, 45 ans, et elle utilise une chanson de Saweetie pour le faire! La chanteuse s’est rendue sur Instagram le 14 mars pour partager une vidéo pleine de clips aléatoires d’elle-même, qu’elle appelait sa «playlist du brunch du dimanche», et elle comprenait un clip d’elle sur scène avec des gros titres éparpillés.

L’un des titres disait: «Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se séparent, annulent leurs fiançailles de deux ans» et un autre titre disait «A-ROD I’m NOT SINGLE…» et les paroles spécifiques de «Pretty B * tch» de Saweeties Freestyle» qui a joué sur le clip ne semblait pas être un accident.

«Je ne m’inquiète pas pour un blog ou une pute», pouvait-on entendre dire le rappeur alors que les gros titres passaient à travers la vidéo. Les autres gros titres n’étaient pas liés à la scission et présentaient des histoires sur Jennifer Lopez qui aurait eu du Botox, ce qu’elle a nié.

La réaction indirecte de Jennifer Lopez aux gros titres divisés survient un jour après qu’Alex a été interrogé sur la rupture présumée et a révélé qu’il n’était pas célibataire. L’aveu s’est produit lorsqu’un journaliste a demandé si lui et J.Lo «travaillaient dessus», et il a levé le pouce vers la caméra. Il a alors ri et a dit «non» lorsqu’on lui a demandé s’il était «célibataire».

Les tourtereaux ont également publié une déclaration avant cela et elle a révélé qu’ils «travaillaient sur certaines choses» après que de nombreux rapports aient déclaré que leur engagement était terminé et qu’ils se séparaient.

«Ils n’ont jamais officiellement rompu et en ont parlé, mais ils sont toujours ensemble», a déclaré une source à People le 13 mars, alors que la nouvelle avait été confirmée qu’ils étaient toujours d’actualité. «Ils ont connu une période difficile. Mais je n’ai pas rompu.»

Bien que le rapport de rupture initial, publié à l’origine par Page Six le 12 mars, ait affirmé que la relation de Jennifer et Alex était devenue difficile après des allégations selon lesquelles il avait été impliqué avec Madison LeCroy de Southern Charm alors qu’il était toujours avec Jennifer Lopez, la source People a déclaré que «n’a eu aucune incidence sur la période difficile.»