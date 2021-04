Jennifer Aniston : bien que Brad Pitt l’ait quittée pour Angelina Jolie, elle est prête à témoigner pour lui lors de son divorce

Jennifer Aniston est prête à témoigner pour Brad Bitt dans son divorce avec Angelina Jolie, elle l’a appelé et c’est ce qu’elle lui a dit.

Jennifer Aniston et Brad Pitt étaient l’un des couples les plus célèbres et les plus aimés du monde hollywoodien. Cependant, après presque sept ans de romance – cinq de mariage – le couple s’est séparé en raison d’une infidélité présumée de l’acteur avec Angelina Jolie, qu’il a rencontrée sur le tournage de ‘Mr. et Mme Smith.

Brad Pitt et Angelina Jolie ont officialisé leur relation après le divorce de l’acteur avec la célèbre «Rachel Green» de «Friends». Brangelina a duré plus de dix ans et, bien qu’en 2014, ils aient décidé de se joindre au mariage, en 2016, le couple menait déjà la procédure de divorce, qui n’est pas encore terminée.

Le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie a récemment pris une tournure inattendue, l’actrice maléfique ayant accusé le lauréat d’un Oscar de violence conjugale.

En fait, Jolie est «prête à fournir des preuves de l’abus», alors que son fils aîné, Maddox, a déjà témoigné contre son père et, selon divers rapports, son témoignage «n’était pas très flatteur».

Selon le tabloïd britannique The Mirror, Brad Pitt est «dévasté» par la situation, cependant, l’acteur a trouvé un grand soutien chez son ex-partenaire, Jennifer Aniston, qui fait tout son possible pour montrer à l’acteur qu’il ne passe pas par son divorce seul.

Selon les témoignages offerts par une source proche de Jennifer Aniston au journal anglais précité, l’actrice de «The Morning Show» serait prête à témoigner en faveur de Brad Pitt si la situation l’exige.

«Dès que les allégations de violence domestique ont été rendues publiques, Jen aurait parlé directement à Brad au téléphone. Elle a voulu lui faire savoir qu’elle serait là pour lui, quoi qu’il arrive, et elle lui a redit qu’elle comparaîtrait au tribunal si nécessaire, bien qu’elle sache que cela n’arrivera jamais.