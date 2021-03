«J’avais raison» : Dani Alves a dénoncé tout le monde à cause de la crise de Barcelone

La partie brésilienne est revenue pour évoquer son départ de Barcelone et a de nouveau visé les dirigeants qui ont déclenché la crise du club.

Dani Alves n’a jamais dissimulé le mystère des raisons pour lesquelles il a décidé de quitter Barcelone après huit saisons et 23 titres. Chaque fois qu’il était consulté à ce sujet, il expliquait qu’il ne coïncidait pas avec l’ancienne direction commandée par Bartomeu .

En ce sens, la partie brésilienne a été consultée sur Instagram: «Qu’est-ce qui vous a fait quitter Barcelone?» Et Alves a répondu: «Je ne croyais pas aux dirigeants qui étaient à ce moment-là. Plus tard, il a été prouvé que j’avais raison. Comme j’étais la première personne à le dire, ils m’ont traité de fou, mais, comme toujours … je ‘suis un bon fou.»

Toutes les déclarations de Dani Alves sur son départ

Un an plus tard, pour ABC: «Au cours de mes trois dernières saisons, on a entendu dire que je partais, mais les managers ne m’ont jamais rien dit en face . Ils étaient très mensongers et ingrats. Ils n’avaient aucun respect pour moi . Ils ne m’ont proposé de renouveler que lorsque la FIFA les a sanctionnés. J’aime le fait qu’ils m’aiment, et s’ils ne m’aiment pas, je pars. Quitter Barcelone gratuitement était un hôte chic. Je suis entré en jeu et j’ai signé un renouvellement avec une clause gratuite. Ceux qui dirigent Barcelone aujourd’hui (pour Bartomeu) ne savent pas comment traiter leurs joueurs».

Novembre 2020: «Je voulais retourner à Barcelone et ils avaient besoin de moi, mais ils n’avaient pas les couilles pour admettre qu’ils avaient tort avec moi. Je suis allé à la Juventus pour leur montrer que mon niveau était toujours de Barcelone, c’est la maison que j’aime, j’y serais retourné gratuitement, sans faire payer le transfert, mais il leur manquait des balles. Je ne voulais pas dire au revoir au Barça. Mais je ne voulais pas être avec des gens qui ne me valorisaient pas au club. Je pense que la direction est devenue, entre guillemets, «prostituée». Avec le marché, avec tout ce qui entoure le club … avant, Barcelone défendait une chose et maintenant il en défend une autre. La faute incombe au président, mais peut-être a-t-il été mal conseillé».