«J’ai déjà combattu la dépression», l’actrice et auteure ghanéenne Juliet Ibrahim

La dépression est une maladie médicale courante et grave qui a poussé de nombreuses personnes à tenter de se suicider.

Bien qu’ils soient toujours sous les feux de la rampe, certains artistes ont révélé qu’ils avaient combattu la dépression à un moment ou à un autre de leur vie. L’actrice et auteure ghanéenne Juliet Ibrahim a également révélé à Saturday Beats qu’elle avait déjà lutté contre la dépression.

Elle a dit: «Oui, j’ai déjà lutté contre la dépression. Je suis une femme aux histoires multiples et c’est ce qui fait de moi ce que je suis. J’ai eu beaucoup d’expériences que je sentais devoir partager avec ma base de fans toujours grandissante. Écrire mes mémoires a été très thérapeutique pour moi. Honnêtement, je ne réalisais pas à quel point j’étais fort avant d’avoir rassemblé toutes mes expériences dans les mémoires. J’ai eu des expériences qui briseraient probablement la personne moyenne, mais j’ai survécu. Je me suis inspiré du fait que de nombreuses femmes africaines partagent des histoires similaires et ont beaucoup en commun mais malheureusement, n’ont aucun moyen de partager ces histoires. Il s’agit toujours de femmes jugées ou stigmatisées. En racontant de telles histoires dans la société, je crois que je créerais une voie de plaidoyer et de sensibilisation pour avoir un impact dans le monde.

«En racontant mes histoires, j’ai l’intention d’élever les lecteurs et de leur rappeler que malgré les nombreux défis rencontrés, il y a vraiment toujours de la lumière au bout du tunnel.»

L’actrice de 35 ans a également déclaré qu’être une personnalité publique avait ses avantages et ses inconvénients, d’autant plus que les publications sur les réseaux sociaux étaient souvent mal interprétées ou mal interprétées.

Ibrahim a déclaré: «Être une personnalité publique s’accompagne de hauts et de bas. Tout le monde n’en aimerait pas un et vice versa. On ne peut pas non plus contrôler ce que les médias souhaitent publier sur l’un d’eux, et ce que les gens en diraient, en particulier à l’ère des médias sociaux. Chaque légende des médias sociaux est maintenant mal interprétée, mal interprétée ou utilisée pour remplacer une interview destinée à être menée.

«Je ne ressens rien en ce qui concerne les histoires négatives, surtout lorsque les gens préfèrent rester assis et créer intentionnellement une fausse histoire ou une controverse juste pour vendre leurs journaux ou obtenir des clics pour leurs blogs. Si quelque chose de faux était publié à mon sujet, je réagirais de manière appropriée ou demanderais à mes avocats de faire leur travail. Être une célébrité signifie que ma vie est consacrée au divertissement public. J’ai choisi ce style de vie, donc je devais être préparé à tout ce qui va avec. Plus encore, sans les critiques, les médias et les fans, il n’y aurait pas de Juliet Ibrahim. En fin de compte, nous faisons tous notre travail. Je ne suis pas offensé par les critiques constructives.»