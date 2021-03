Iris Mittenaere : plus belle et sexy que jamais avec une serviette, elle dévoile sa routine du dimanche

Pour le plus grand bonheur de ses milliers de fans, Iris Mittenaere vient de partager de nouveaux clichés sur Instagram. Elle apparaît plus sexy que jamais en peignoir et dévoile alors sa petite routine du dimanche.

Chaque jour, Iris Mittenaere alimente son compte Instagram de photos toujours plus belles et sexy les unes que les autres. Et les internautes en raffolent !

À chaque apparition, la star française des réseaux sociaux fait alors un véritable carton. Il faut dire que ses clichés sont vraiment très beaux.

Il y a peu, celle qui partage la vie du beau Diego El Glaoui a donc révélé de nouveaux clichés. Elle apparaît ainsi dans une serviette blanche face à un énorme miroir.

Devant elle, on découvre alors une tasse de thé, une bougie et des soins ! Vous l’aurez compris, chaque fin de semaine, Miss France 2016 se chouchoute.

«Le dimanche, c’est le jour où je prends soin de moi. Un masque dans les cheveux qui pose, un petit thé et le dernier livre de Bussi, déclare-t-elle tout enjouée. C’est clairement mon mood.»

Très proche de sa grande communauté, Iris Mittenaere demande alors à ses fans s’ils font la même chose qu’elle. «Et toi ? C’est quoi ton mood du dimanche ?, peut-on lire en légende du fameux post.

Comme à leur habitude, les fans de la grande star ont alors réagi en masse dans l’espace commentaire. On ne compte plus le nombre des réponses ! L’ancienne Miss va avoir du mal à répondre à ton le monde.