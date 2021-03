Iris Mittenaere : la star s’est dévoilée avec un blazer décolleté terriblement sensuel

Iris Mittenaere continue d’inspirer la Toile avec ses looks tendances ! Hier, la bombe a joué les femmes fatales avec un blazer décolleté et un maquillage ultra sensuel. Et son cliché a fait trembler Instagram !

Hier, la Miss a d’ailleurs sorti le grand jeu pour ses abonnés ! Elle a craqué pour un look terriblement sensuel qui n’a laissé personne indifférent !

La brune sulfureuse a partagé un nouveau selfie sur son profil. Et surprise ! La top porte un blazer ultra décolleté sans rien dessous. Iris Mittenaere laisse alors entrevoir sa poitrine à travers sa veste. De quoi rendre fou les internautes !

Mais ce n’est pas tout ! La bombe mise aussi sur son autre atout séduction : ses yeux ! La star se dévoile avec un superbe smoky eye qui met son regard de feu en valeur. On adore !

La chérie de Diego n’est pourtant pas sûre de ce make up. Elle confie à ses fans : «Je ne fais jamais de smocky noir, toujours un peu peur… mais je pense que j’aime bien en fait .. on valide ?».

Les internautes n’ont pas hésité à rassurer la jeune femme. Selon eux, cette dernière est splendide avec ce look sensuel et féminin. «Tu es magnifique», «ce genre de look te va trop bien», «Wow, canon», «Je valide !» peut-on ainsi lire parmi les réactions.

Comme quoi, Iris Mittenaere a bien fait de franchir le pas ! La top a encore fait l’unanimité sur Instagram avec ce selfie torride ! Elle récolte d’ailleurs près de 58 000 likes sous sa photo. Incroyable !

L’ancienne Miss Univers prouve encore que l’on peut allier sensualité et élégance. Et son look risque donc d’inspirer de nombreuses jeunes femmes !

Iris Mittenaere fait aujourd’hui partie des influenceuses française les plus suivies sur la Toile. Ses photos ont toujours un vrai impact sur sa communauté ! La star n’a donc pas fini de faire trembler la Toile avec ses photos de mode sexy !