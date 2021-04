Iris Mittenaere : la belle s’affiche très émue par une belle histoire d’un de ses abonnés !

Iris Mittenaere est très proche de sa communauté. Elle vient à nouveau de le prouver en donnant un sacré coup de pouce à un abonné. Il n’est pas nouveau qu’Iris Mittenaere soit dévouée à son entourage.

N’oublions tout de même pas qu’elle a été élue Miss France et Miss Univers 2016, pour son physique, mais également pour ses qualités de cœur. Même après la fin de son règne en tant que reine de beauté, Iris Mitteanere ne s’est jamais arrêtée de vouloir aider son prochain.

Pour preuve, ce mardi 6 avril, la jeune femme a partagé une Story Instagram un peu spéciale. Ainsi, on découvre le message d’un abonné qui raconte avoir rencontré un inconnu sur l’A10 et cherche un moyen pour le retrouver.

«Il y a d’abord eu un premier regard entre nous sur l’aire d’autoroute (…). Garés à proximité, tu étais au téléphone quand j’ai quitté l’aire. C’était sans imaginer qu’on allait se retrouver sur l’autoroute, effectuant pas moins de 300 kilomètres à se suivre, se doubler, s’attendre, se regarder. Et ce pendant presque 3 heures (…) J’ai de suite regretté de ne pas avoir osé» peut-on lire.

Quant à Iris, elle a commenté : «Oh, une jolie histoire trop cute…j’espère qu’ils vont se retrouver ! L’inconnu de l’A10, si tu es là, écris-lui !«. De quoi donner de la force à cet abonné ! Nous espérons tout de même que l’ex-Miss aura donné la visibilité nécessaire afin qu’il puisse reprendre contact avec son coup de cœur, croisé sur l’autoroute.

Et vous, oseriez-vous lancé un appel à témoin pour retrouver un potentiel crush ? Souvent qualifié de «très humaine», Iris Mitteanere s’engage très facilement quand un sujet la touche. En parallèle d’aider ses abonnés quand cela lui chante, cette dernière est à la tête d’une asso appelée Vision du monde.

Vision du monde est une asso qui œuvre dans 12 pays. Les fonds récoltés permettent d’aider de nombreuses jeunes filles afin qu’elles aient toutes accès à l’éducation. Mais ce n’est pas tout. Cette asso œuvre aussi pour l’arrêt des mariages forcés ainsi que des mutilations génitales.

«Malheureusement, en temps de Covid, les choses ne font qu’empirer. Les excisions augmentent, l’accès à l’éducation est encore plus difficile… Et dans de nombreux pays, le nombre de feminicides augmente. Il y a tant de combats à mener mais une certitude : the universe needs girls. Alors protégeons les«, a expliqué Iris Mitteanere, il y a peu.

Une chose est sûre, cette reine de la beauté à la main sur le cœur. On espère donc que son projet portera ses fruits. Et que son abonné retrouvera son amour, au coin d’une route, bien sûr. Affaire à suivre donc !

Avec MCETV