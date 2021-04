Iris Mittenaere fête Pâques en famille et dévoile ses chocolats préférés !

Très active sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere est aussi proche de ses fans. Elle n’hésite pas à dévoiler son quotidien. Pour ce week end de Pâques, elle a célébré les fêtes avec toute sa petite famille.

Iris Mittenaere profite des réseaux sociaux, pour se rapprocher de ses fans. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle semble vraiment très proche de ces derniers. Elle fait d’ailleurs très souvent connaissance avec eux.

Grâce à des questions / réponses, Iris Mittenaere en apprend un peu plus sur sa communauté. En cette fin de semaine, elle a d’ailleurs demandé à ses abonnés de lui faire de petites blagues. Ils ont beaucoup amusé la jolie blonde.

Mais ce n’est pas tout. L’ex Miss France a partagé plusieurs posts en Story de son compte Instagram. Dans un 1er temps, elle a dévoilé ses nombreux chocolats de Pâques. Elle a aussi posté un adorable cliché d’un enfant en train de chercher des oeufs dans le jardin.

La jeune femme a d’ailleurs écrit en légende de sa photo Instagram : «Joyeuses fêtes de Pâques». Une chose est sûre, elle va pouvoir profiter des fêtes avec toute sa petite famille. Cela semble lui faire vraiment plaisir.

Iris Mittenaere va pouvoir prendre du bon temps avec ses proches. Il faut dire que ces derniers temps, elle semblait assez en colère. Dans une interview accordée à Cauet le 8 mars dernier, elle a fait des confidences sur un sujet qui l’énerve.

Iris Mittenaere avait confié : «Moi, y’a un truc qui m’énerve, c’est ce qu’on attend des femmes. Moi je passe mon temps à recevoir des messages où on me demande quand je vais avoir des enfants«.

Iris Mittenaere a aussi balancé : «Tous les jours, je reçois des centaines de messages de gens qui me disent : ‘ah, alors le bébé, tu fais quand le bébé…’ Tout va bien, je suis très heureuse dans la vie».

L’ex Miss Univers a d’ailleurs avoué : «Je fais un travail qui m’épanoui, je m’éclate. J’ai un mec que j’aime. Mais non, je ne veux pas d’enfant maintenant ! Tout le monde me met la pression«

Iris Mittenaere a aussi expliqué : «Et tout le monde attend de moi que je fasse un enfant maintenant, c’est un peu lourd». Il y a quelques semaines encore, ses fans se demandaient si elle attendait un bébé.

Elle avait répondu : «Réponse collective : Non, je ne l’ai juste pas rentré. J’ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça me gonfle de le rentrer. Oui, les femmes peuvent souffrir de ballonnements sans en avoir honte«.

Iris Mittenaere avait aussi déclaré : «La moitié de mes copines ont ce problème là. Je pense qu’il faut décomplexer le ventre qui gonfle… On est pas mal dans ce cas».

Avec MCETV