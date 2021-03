Ils sont toujours valables : seuls 15 footballeurs ont remporté la Coupe du monde et la Ligue des champions et continuent à jouer

Seuls 15 joueurs que l’on peut trouver aujourd’hui en force ont réussi à relever les deux tournois les plus importants au monde. Au niveau du club et au niveau de l’équipe nationale.

Le football est sans aucun doute le sport le plus important au monde. Rassemble les gens sans distinction d’âge, de race, de culture et même pas de sexe.

Cependant, ce que beaucoup décrivent comme 22 joueurs derrière un ballon, peut générer les émotions les plus fortes possibles chez les gens. La question serait, alors, est-ce juste du football?

Ils jouent à 11 sur le court, encouragent des millions de personnes dans les gradins et de chez eux. Ils ont tous le même désir, d’être champions de la compétition qu’ils ont devant eux.

Cependant, le rêve de tout footballeur, et bien sûr de ses fans, est de conquérir les tournois les plus importants du monde. Il y a 70 joueurs qui ont réussi à le faire au niveau de l’équipe, en soulevant l’UEFA Champions League, comme avec leur équipe nationale, en remportant la Coupe du monde.

Cependant, la liste est encore plus raccourcie, si l’on analyse les joueurs qui ont réalisé les deux conquêtes, et ils restent en vigueur aujourd’hui. C’est vrai, on éliminerait de grandes légendes comme Ronaldinho, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Andrea Pirlo ou Gennaro Gatusso, et étonnamment, on ne peut pas inclure Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, qui n’ont pas eu de chance avec leurs équipes nationales.

La liste des joueurs est dirigée par l’Espagne, championne d’Afrique du Sud 2010, avec 6 hommes qui jouent actuellement des footballeurs professionnels: Avec Sergio Ramos, Sergio Busquets et Gerrard Piqué comme principaux personnages, la liste est complétée par Pedro, Juan Mata et Javier Martínez .

Ils sont suivis par 5 Allemands, qui ont réussi à soulever le trophée le plus important du monde en 2014, lors de la Coupe du monde organisée au Brésil. Prenant des couches hiérarchiques, compte tenu des trajectoires énormes de chacun d’entre eux, la liste est composée de Tony Kroos, Thomas Müller, Sami Khedira, Jerome Boateng et Manuel Neuer.

Et enfin, les tout nouveaux champions de la dernière édition en Russie 2018 sont les 4 Français. Trois d’entre eux ont même franchi le cap d’être, même, les champions actuels de la Ligue des champions avec le Bayern Münich: Benjamin Pavard, Corentin Tolisso et Lucas Hernández .Raphael Varane, du Real Madrid finalise la liste.