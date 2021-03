Ille-et-Vilaine : il enlève et viole une collégienne de 12 ans à la descente du bus scolaire

Un homme, âgé de 52 ans, a comparu devant la cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine pour des faits d’enlèvement, séquestration et de viol sur mineure.

En mai 2018, une jeune fille de 12 ans rentrait du collège de Bain-de-Bretagne en bus scolaire. Elle est descendue à l’arrêt de Saint-Anne-sur-Vilaine et se dirigeait à pieds vers son domicile situé à 800 mètres.

La collégienne a réussi à joindre son père grâce à son téléphone portable pour l’alerter de son enlèvement. Les parents n’auront plus aucune nouvelle pendant plus de deux heures. Camille sera retrouvée, en état de choc près d’un cimetière. Son ravisseur l’avait laissée là après l’avoir violée.

A la barre, l’accusé n’a pas vraiment fourni d’explications à ses agissements. Ce père de famille a été reconnu coupable d’avoir enlevé, séquestré et violé l’adolescente et condamné à 20 ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

«C’est une peine sévère… Mon client est fragile et je crains pour sa sécurité en prison. Nous ne savons pas encore si nous ferons appel» a réagi Maître Kervennic, l’avocate de l’accusé, rapporte francebleu.fr