Il a exaspéré Cristiano Ronaldo, mais maintenant il s’est excusé auprès de lui

Le Portugais a reçu une nouvelle dans les dernières heures qui l’a étonné.

L’une des images les plus frappantes et les plus controversées du week-end a été le match nul 2-2 entre la Serbie et le Portugal pour les éliminatoires européens de la Coupe du monde Qatar 2022, lorsque ni l’arbitre ni l’assistant n’ont remarqué un but clair de Cristiano Ronaldo qui le ferait ont signifié le triomphe pour les Portugais.

Cette situation a généré la fureur de l’attaquant de la Juventus, qui a commencé à protester au point de voir le carton jaune. Il a finalement quitté le terrain en jetant la bande de son capitaine sur l’herbe, ce pour quoi il s’est excusé plus tard.

«La seule chose que je peux dire, c’est que je me suis excusé auprès de l’entraîneur, Fernando Santos, et de l’équipe portugaise pour ce qui s’est passé», a déclaré l’arbitre néerlandais de 38 ans.

«En tant qu’équipe d’arbitres, nous travaillons toujours dur pour prendre les bonnes décisions et quand nous le faisons de cette façon, nous ne sommes pas du tout satisfaits», a déclaré l’arbitre Danny Makkelie.

Samedi, à la dernière minute des prolongations et alors que les deux équipes étaient à égalité, le Néerlandais n’a pas validé un but pour Cristiano Ronaldo alors que le ballon avait franchi la ligne.

Enragé, le capitaine portugais a jeté son brassard sur l’herbe, ce qui lui a valu un carton jaune. «L’arbitre a déjà rendu public ce qu’il m’a dit après le match, qu’il avait honte et que c’était une terrible erreur», a détaillé ce lundi Fernando Santos lors d’une conférence de presse, à la veille du match contre le Luxembourg, comptant pour le troisième journée de qualification pour la Coupe du monde 2022.