Hailey Bieber : la chérie du chanteur Justin Bieber s’est dévoilée en body ultra sexy

Hailey Bieber continue de faire des ravages avec ses photos de mode ! Hier, la femme de Justin Bieber a publié un nouveau shooting sexy sur Instagram. Et le résultat n’a laissé personne indifférent !

Hier, la bombe a frappé très fort sur Instagram. Elle a dévoilé un nouveau shooting réalisé dans sa chambre avec un célèbre photographe ! La It-girl se dévoile alors plus sexy que jamais dans une jolie tenue Yves Saint Laurent. De quoi rendre fous ses fans et son chéri Justin Bieber !

Pour ce shooting, Hailey Bieber a décidé de mettre en valeur son corps de rêve dans un joli body noir. La top s’affiche alors avec un outfit ultra glamour et terriblement sensuel !

La chérie de Justin Bieber a opté pour un body très sophistiqué avec des épaules dénudées et des plumes. Elle agrémente aussi son look avec un collant noir et des escarpins. On adore !

La top pose de profil et montre ses longues jambes interminables ! Elle fixe l’objectif avec un regard torride pour envoûter ses fans ! Une fois n’est pas coutume, la chérie de Justin Bieber n’a donc laissé personne indifférent avec ce joli cliché. En effet, les internautes sont plus de 1,3 million à liker son joli shooting !

Mais ce n’est pas tout ! La fashionista a aussi reçu des milliers de compliments de la part de ses admirateurs. Et ces derniers sont unanimes : ce shooting est une réussite !

«Trop belle», «J’adore ce genre de photo», «La plus jolie !», «Tu es resplendissante !», «comment fais-tu pour rester aussi belle ?» peut-on ainsi lire parmi les réactions !

C’est donc encore un sans faute pour la femme de Justin Bieber ! La top a encore mis tout le monde d’accord avec son look sexy signé Yves Saint Laurent !

Comme quoi, la bombe n’a plus à faire ses preuves dans le milieu très fermé de la mode. Et cette dernière n’a pas fini de nous faire rêver avec ses jolis clichés. Qu’en pensez-vous ?