Hailey Bieber : la chérie de Justin Bieber fait la couverture du magazine Elle avec un shooting torride !

Hailey Bieber a encore fait trembler la planète mode ! En effet, la chérie de Justin Bieber a réalisé un shooting ultra sensuel pour le célèbre magazine Elle.

Hailey Bieber n’a décidément pas fini de nous étonner ! En effet, la célèbre top modèle ne cesse de faire le buzz avec ses shootings depuis le début de l’année !

Malgré la crise sanitaire et la fin des défilés de mode, la chérie de Justin Bieber continue d’enchaîner les projets avec les plus grands noms de la mode.

La blonde sulfureuse collabore avec les plus grandes marques et pose toujours pour les plus grands photographes. Il n’est donc pas rare de la voir dans les magazines !

La star vient d’ailleurs de franchir un nouveau cap dans sa carrière de top modèle ! En effet, Hailey Bieber fait la couverture du célèbre magazine Elle USA du mois d’avril. Incroyable !

La femme de Justin Bieber a partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur Instagram. Elle a ainsi dévoilé l’intégralité de son shooting sur sa page. Une fois n’est pas coutume, la bombe a sorti le grand jeu pour sa séance photo. Et sa couverture n’a laissé personne indifférent !

Hailey Bieber a décidé de miser sur un look estival pour l’arrivée des beaux jours. En effet, la top s’affiche en maillot de bain sur presque toutes les photos de son shooting !

Un cliché a d’ailleurs fait grimper la température sur Instagram. Et pour cause : la chérie de Justin Bieber se dévoile en mini bikini allongée dans son lit.

La jolie blonde prend une pose lascive et montre ses longes jambes interminables et ses abdos en béton. Elle porte aussi un sweat et une casquette pour ajouter un côté casual à son look.

Les internautes n’ont pas pu résister en découvrant ce cliché ! Il faut dire que la femme de Justin Bieber est splendide ! La top modèle récolte d’ailleurs près de 1,2 millions de likes sous sa publication. Et les internautes sont unanimes : son shooting pour ELLE est réussi !

Hailey Bieber a reçu des centaines de compliments de la part de ses admirateurs. «Tu es sublime», «Bravo ! Shooting parfait !», «Sensuelle et classe ! Quelle femme», «Je suis amoureux» peut-on ainsi lire parmi les réactions !

C’est donc un sans faute pour la chérie de Justin Bieber ! Encore une fois, la top modèle a bluffé la planète mode avec son shooting tendance !

Hailey Bieber n’a désormais plus à faire ses preuves dans le monde de mode ! En effet, la star est aujourd’hui un mannequin incontournable dans le monde entier ! La belle blonde n’a d’ailleurs pas fini de nous en mettre plein la vue avec ses projets ! Qu’en pensez-vous ?