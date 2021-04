Hailey Baldwin révèle comment son mari Justin Bieber l’a «aidée» lorsqu’il a affaire à des trolls sur Internet

Hailey Baldwin raconte comment elle a géré l’intimidation implacable et vicieuse sur Internet depuis qu’elle a épousé Justin Bieber, et comment il l’a aidée à faire face.

Hailey Baldwin utilise sa nouvelle chaîne YouTube pour faire la lumière sur la santé mentale, face aux pressions des haineux sur les réseaux sociaux.

Le mannequin de 24 ans a été harcelé sans relâche depuis son mariage avec la superstar de la pop Justin Bieber, 26 ans, et a expliqué comment il l’avait aidée à faire face aux pressions de la haine sur Internet.

Hailey Baldwin a discuté de la situation avec la psychiatre Dr. Jessica Clemons dans le dernier épisode Une conversation avec qui a chuté le 31 mars. Hailey a détaillé comment elle a quitté Twitter et utilise rarement Instagram.

«Mon mari m’a beaucoup aidé avec ça. Je lui donne vraiment du crédit parce qu’il fait cela depuis tellement plus longtemps à ce niveau vraiment énorme», a-t-elle expliqué.

«Je pense que j’ai traversé une phase où je suis comme ‘je comprends. Je ne veux pas l’entendre», à propos des médias sociaux, «puis je le fais et il se dit: «Je vous l’ai dit. La vie est bien meilleure ainsi. Et il avait tellement raison.»

Le modèle Ivy Park a expliqué que, «Je pense que depuis 2 ans et demi pour moi-même – après m’être marié en particulier – cela m’a vraiment ouvert à ce nouveau type d’attention.»

«Je pense que l’une des plus grandes choses avec lesquelles j’ai eu du mal à coup sûr était l’aspect comparaison de la comparaison corporelle et de la comparaison de l’apparence et de la comparaison du comportement», a révélé Hailey Bieber à propos de la façon dont son profil a été élevé dans la stratosphère après être devenue Mme Justin Bieber en septembre. 13, 2018.

Bien qu’elle n’ait pas évoqué l’ex-Selena Gomez de Justin par son nom, Hailey Baldwin a semblé évoquer certaines des intimidations intenses qu’elle a subies après avoir noué le nœud avec l’auteur-compositeur-interprète canadien Justin Bieber.

«Je pense que lorsque vous traversez une situation où vous avez juste tellement de gens qui vous traquent avec la même chose encore et encore et encore, cela commence à déranger votre esprit et vous commencez à tout remettre en question et vous vous dites «Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas qu’ils voient – peut-être qu’ils ont raison?»

Elle a ajouté: «C’était un point bas pour moi que j’étais comme honnêtement peut-être que je suis délirante. C’est comme séparer essentiellement deux réalités.»

Hailey Baldwin a ensuite révélé comment elle s’était sevrée des réseaux sociaux pour le bien de sa santé mentale. Elle a révélé qu’elle ne va plus sur Instagram du lundi au vendredi et que c’est maintenant un endroit qu’elle ne visite que le week-end.

«J’arrivais au point où j’allais ouvrir mon Instagram sans raison. C’était comme un réflexe», expliqua-t-elle, puis ajouta une façon utile de faire de sa page IG un espace plus sûr pour elle mentalement.

Justin Bieber a partagé à quel point les choses étaient devenues mauvaises pour sa femme dans une histoire du 3 décembre sur la façon dont un fan de Selena avait réalisé une vidéo encourageant d’autres expéditeurs de «Jelena» à inonder les commentaires de Hailey lors d’une prochaine session en direct sur Instagram avec des messages sur les «loups» chanteur.

«Cette triste excuse d’un humain a simplement encouragé les gens sur la vidéo à aller littéralement après ma femme en disant aux gens de dire que ma relation précédente était meilleure, ainsi de suite. Je voulais juste partager cela pour que les gens aient une idée de ce à quoi nous sommes confrontés au jour le jour», a déclaré Justin aux fans.

Hailey Baldwin a répondu avec son propre message qui disait: «Jamais dans un million d’années je ne souhaiterais que quelqu’un soit traité de cette façon et je ne tolérerai jamais ce genre de comportement haineux. Je veux seulement soutenir, élever et encourager d’autres femmes dans cette industrie et ne leur souhaite que de l’amour et du succès et je souhaite que tous mes adeptes et supporters fassent de même. Je souhaite bonne chance à la jeune femme de cette vidéo. J’espère qu’elle trouve l’amour, la paix et le bonheur dans cette vie!»