Hailey Baldwin : la femme de Justin Bieber est en couverture du magazine Vogue

Hailey Baldwin est un mannequin très reconnue aux États-Unis. La femme de Justin Bieber a récemment réalisé un shooting pour le magazine vogue.

Cela fait plusieurs années que la femme de Justin Bieber arpente les défilés de mode. Devenue égérie de grandes marques, Hailey est une pointure sur les podiums.

Tory Burch, Jeremy Scott, Tommy Hilfiger et Prabal Gurung… Au fil des années, le top a su se faire une place sur les podiums et les plus grandes marques font appel à elle.

Alors, forcément, quand Vogue lui propos de poser en Une de son magazine, la femme de Justin Bieber accepte. La jolie blonde vient de poster le résultat sur Instagram.

La femme de Justin Bieber a ainsi pris la pose pour l’édition brésilienne du plus célèbre magazine de mode. «Vogue Brésil, par ma reine, Zoey Grossman et habillée par Pedro Sales», a écrit Hailey en légende.

Sur le cliché, Hailey Baldwin porte une casquette noire. Côté tenue, elle a remis au goût du jour une veste en cuir et une brassière de sport de couleur grise.

Le cliché a déjà récolté plus de 589 000 Likes en à peine quelques heures. Très adulée sur la toile, Hailey Baldwin mesure la chance qu’elle a. Pourtant, la femme de Justin Bieber n’a jamais été très à l’aise sur les réseaux sociaux.