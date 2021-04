Hailey Baldwin : la chérie de Justin Bieber s’est affichée avec un look de soirée très sexy !

Hailey Baldwin a sorti le grand jeu pour célébrer le week-end avec ses amis ! En effet, la femme de Justin Bieber s’est dévoilée dans une tenue de soirée explosive via sa story Instagram !

Les deux stars s’affichent toujours avec des vêtements de créateurs lors de leurs apparitions publiques. Les internautes sont alors nombreux à les suivre pour s’inspirer de leur outfits !

Hailey Baldwin a d’ailleurs décidé de faire carrière dans le monde de la mode. En effet, la femme de Justin Bieber est aujourd’hui une influenceuse incontournable sur la Toile.

La jolie blonde adore partager ses conseils pour rester chic et féminine en toutes circonstances. Tuto makeup, sélection mode, ou encore idées de tenues… la bombe se donne à fond pour gâter les internautes !

La chérie de Justin Bieber ne manque jamais d’inspiration lorsqu’il s’agit de créer des looks de saison. En effet, la star s’approprie toutes les tendances du moment et fait toujours le buzz avec son style vestimentaire.

Selon mcetv.fr, la it girl a d’ailleurs proposé une tenue chic et très sexy pour commencer le week-end. Et le résultat a fait l’effet d’une bombe sur la Toile ! Hailey Baldwin a décidé de sortir le grand jeu pour sa soirée entre amis. En effet, la top a imaginé une tenue très habillée pour se démarquer et briller de mille feux !

La femme de Justin Bieber a craqué sur des pièces très tendance en ce moment. Elle s’affiche avec un crop top de couleur jaune orné de pierres précieuses. On adore ! La fashionista agrémente aussi son outfit avec un pantalon en similicuir et des petites sandales à talon. Le combo parfait pour allier sensualité et élégance !

Une fois n’est pas coutume, la femme de Justin Bieber a fait trembler la Toile avec sa tenue. Il faut dire que cet ensemble est splendide ! La top modèle a reçu des milliers de compliments de la part de ses admirateurs. Et ces derniers sont unanimes : la jolie blonde est canon avec sa tenue habillée.

Pas de doute : la top a très certainement fait des ravages lors de sa soirée entre amis. Pas sûr que son chéri Justin Bieber apprécie ! Comme quoi, la top modèle n’a plus à faire ses preuves en matière de mode. Cette dernière a réussi à imposer son style sur la Toile et fait aujourd’hui partie des stars les plus inspirantes du moment !