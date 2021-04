Gwyneth Paltrow : le producteur de Contagion avait prédit la pandémie de Covid-19

Un producteur de «Contagion» était persuadé qu’une pandémie globale finirait bel et bien par se produire comme dans le film de Steven Soderbergh.

Alors que la pandémie du coronavirus continue de sévir partout dans le monde, et ce depuis plus d’un an, Gwyneth Paltrow a fait une confidence assez surprenante pour The Kelly Clarkson Show.

Selon l’actrice de «Contagion», qui a interprété le rôle d’une personne contaminée par un virus mortel dans le film de Steven Soderbergh sorti en 2011, des membres de l’équipe étaient effectivement convaincus qu’une pandémie de cette ampleur se produirait dans un avenir proche.

Interrogée à propos du Covid-19, qu’elle a contracté elle-même l’année dernière mais dont elle s’est heureusement remise, la star a partagé : «Vous savez, c’est drôle, quand on faisait le film, quand on était sur le plateau, je me souviens que le producteur et le scénariste avaient dit : «Ca va arriver», parce que le scénariste avait fait des recherches sur ce genre de virus, et il a dit : «On va en avoir un, c’est sûr, ça va arriver de notre vivant”. Et je me suis juste dit : «Je ne veux même pas y penser, c’est juste trop effrayant», et je ne peux pas croire que ce soit réellement arrivé.»

Par ailleurs, Gwyneth a récemment avoué qu’elle avait pris beaucoup de poids durant sa convalescence. Invitée sur le podcast «The Art of Being Well», la star a expliqué qu’elle avait consommé énormément d’alcool et de pâtes pendant sa guérison car le virus avait ralenti son métabolisme.

«Je sais que c’est aussi en grande partie dû à la ménopause.» a-t-elle poursuivi. «J’ai 48 ans et je sais que les femmes ont tendance à perdre 30% de leur rapidité métabolique lorsqu’elles entrent dans cette phase de leur vie. Mais je pense aussi que c’est un peu à cause du Covid-19. J’ai pris du poids et je n’étais pas ravie. (…) Je buvais de l’alcool et je mangeais beaucoup de pâtes tout le temps.»

Récemment, la star de «Shakespeare in Love» s’est aussi confiée sur les symptômes dont elle souffre encore aujourd’hui dans un communiqué partagé sur le site de Goop, déclarant : «J’ai eu le Covid-19 très tôt, et j’en suis sortie avec une énorme fatigue et le cerveau embrouillé.»