Gros coup de gueule : Christine Kelly (TPMP) répond aux violentes insultes des haters !

Christine Kelly en a assez ! Elle a de plus en plus de mal à supporter les critiques et les insultes de ses haters. La chroniqueuse de TPMP a donc mis les choses au clair sur son compte Twitter !

Cette année, la saison de TPMP a été riche en rebondissement. Cyril Hanouna a su animer son émission comme il se doit malgré l’absence du public. Une grande première dans l’histoire de l’émission diffusée sur C8.

Pour attirer plus de téléspectateurs, il a eu l’idée d’inviter des personnes très attendues par le public. À commencer par la pauvre Loana qui a beaucoup subi ces derniers temps. Il a aussi invité son meilleur ami Eryl Prayer qui est toujours en guerre avec Sylvie Ortega.

Leurs clashs ont attiré beaucoup de téléspectateurs. Baba a aussi invités d’autres célébrités comme Booba, Pierre Ménès, des politiques, mais aussi des candidats de télé-réalité.

Eh oui ! Cela a même fait exploser les records d’audience ! On se souvient de l’arrivée de Carla Moreau lorsqu’elle était accusée de sorcellerie. Angèle, Rania et Nathanya étaient aussi présentes sur le plateau de TPMP pour mettre fin à l’émission des Anges sur NRJ12.

Les chroniqueurs ont aussi beaucoup subi cette année. Notamment Christine Kelly qui a reçu beaucoup de commentaires négatifs. Et pour cause ! En plus d’être chroniqueuse dans TPMP, elle est aussi l’animatrice de nombreux débats avec Éric Zemmour.

Et visiblement, cela ne plait pas du tout aux internautes ! Bon nombre d’entre eux ne supportent pas son lien avec l’homme qui créé sans cesse des polémiques en raison de ses idées en lien avec l’extrême-droite.

Un fan de TPMP a donc écrit sur Twitter : «Zemmour dit» toute l’Afrique se soigne gratuitement dans les hôpitaux français »votre silence face à une telle énormité est simplement hallucinant (…) C’est une conne.. La servante de zemour !!!»

Ni une ni deux, Christine Kelly a donc répondu à cette insulte. Eh oui ! Elle a donc décidé de mettre les choses au clair avec l’internaute en question, puisque ce n’est pas la première fois qu’elle reçoit de tels commentaires.

Elle a donc répondu avec beaucoup de calme : «On m’a toujours prise pour une conne. Ça permet d’avancer. Avec tous mon respect, douce nuit.»

Voilà un message qui montre que peu importe les critiques, elle avancera quoi qu’il arrive. Par la suite, Laurence Saillet qui a récemment fait polémique a tout de suite réagi et apporté son soutien à la chroniqueuse de TPMP. Elle écrit donc en dessous de la publication : «C’est une bonne stratégie je confirme !»

Christine Kelly n’a pas l’habitude de prendre la parole sur de telles polémiques. Surtout quand ces choses la concernent. D’ailleurs, elle ne parle pas vraiment d’elle en règle générale. La seule personne à qui elle s’est confiée en toute intimité est Cyril Hanouna.

Elle lui a révélé qu’elle avait beaucoup souffert dans sa jeunesse et avec son ex-mari. Chose qui avait beaucoup touché ses fans.